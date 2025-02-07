Правда ли, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала россиянам вновь пережить блокаду Ленинграда?

В посте на вирусном скриншоте говорится: „ЕС сегодня расширил санкции против России. Мы не ослабим хватку. Россия ведёт гибридную войну с Западом и уничтожает украинцев. Пока мы вспоминаем жертв Холокоста и становимся свидетелями геноцида украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им не стоит праздновать, а следовало бы пережить это снова. Санкции должны быть ещё строже. Скрестим пальцы!“ Дата поста на скриншоте не отражена, однако, судя по упоминанию Дня снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста, он должен был быть опубликован 27 января 2025 года.Сначала скриншот распространялся по анонимным Telegram-каналам, но позже о предполагаемом заявлении Немцовой рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), глава комитета Госдумы РФ по иностранным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (378 000), телеведущий Владимир Соловьёв (225 000) и др. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил , что Немцова оскорбила миллионы петербуржцев, а Следственный комитет РФ пообещал дать правовую оценку высказываниям чешского политика. Заметки на эту тему были опубликованы в РБК , „ Комсомольской правде “, Lenta.ru , „ Аргументах и фактах “, „ Ведомостях “ и прочих российских изданиях.

27 января 2025 года Евросоюз не расширял санкции против России. В тот день Совет ЕС принял решение продлить уже введённые ограничения на полгода, а также внёс в чёрный список трёх предполагаемых сотрудников российской разведки, причастных, по мнению Брюсселя, к кибератаке на Эстонию пятилетней давности. В этот же день отмечались две важные памятные даты, связанные со Второй мировой войной: Международный день памяти жертв Холокоста (он приурочен ко дню освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими войсками) и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно первая дата более широко отмечается в Европе, а вторая — в России. Тем не менее до начала полномасштабного российского вторжения в Украину делегации из западных стран регулярно посещали памятные мероприятия в Санкт-Петербурге, а российские официальные лица, в свою очередь, участвовали в памятных мероприятиях в Освенциме. В последние годы ситуация изменилась: представители МИД РФ отказываются приезжать на международные мероприятия в бывшем концлагере, ссылаясь на „искажение истории“ в Польше и других государствах, и ограничиваются проведением собственных памятных акций. От лица европейских стран цветы к мемориалам жертвам блокады возлагают работающие в России дипломаты.