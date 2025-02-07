Правда ли, что чешский сенатор Мирослава Немцова пожелала россиянам вновь пережить блокаду Ленинграда?
В конце января 2025 года в русскоязычных соцсетях и медиа распространился скриншот поста, который якобы опубликовала в соцсети X политик из Чехии. Мы проверили достоверность этих публикаций.
В посте на вирусном скриншоте говорится: „ЕС сегодня расширил санкции против России. Мы не ослабим хватку. Россия ведёт гибридную войну с Западом и уничтожает украинцев. Пока мы вспоминаем жертв Холокоста и становимся свидетелями геноцида украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им не стоит праздновать, а следовало бы пережить это снова. Санкции должны быть ещё строже. Скрестим пальцы!“ Дата поста на скриншоте не отражена, однако, судя по упоминанию Дня снятия блокады Ленинграда и Дня памяти жертв Холокоста, он должен был быть опубликован 27 января 2025 года.Сначала скриншот распространялся по анонимным Telegram-каналам, но позже о предполагаемом заявлении Немцовой рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (1,1 млн просмотров на момент написания этого разбора), глава комитета Госдумы РФ по иностранным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (378 000), телеведущий Владимир Соловьёв (225 000) и др. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Немцова оскорбила миллионы петербуржцев, а Следственный комитет РФ пообещал дать правовую оценку высказываниям чешского политика. Заметки на эту тему были опубликованы в РБК, „Комсомольской правде“, Lenta.ru, „Аргументах и фактах“, „Ведомостях“ и прочих российских изданиях.
27 января 2025 года Евросоюз не расширял санкции против России. В тот день Совет ЕС принял решение продлить уже введённые ограничения на полгода, а также внёс в чёрный список трёх предполагаемых сотрудников российской разведки, причастных, по мнению Брюсселя, к кибератаке на Эстонию пятилетней давности. В этот же день отмечались две важные памятные даты, связанные со Второй мировой войной: Международный день памяти жертв Холокоста (он приурочен ко дню освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау советскими войсками) и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Традиционно первая дата более широко отмечается в Европе, а вторая — в России. Тем не менее до начала полномасштабного российского вторжения в Украину делегации из западных стран регулярно посещали памятные мероприятия в Санкт-Петербурге, а российские официальные лица, в свою очередь, участвовали в памятных мероприятиях в Освенциме. В последние годы ситуация изменилась: представители МИД РФ отказываются приезжать на международные мероприятия в бывшем концлагере, ссылаясь на „искажение истории“ в Польше и других государствах, и ограничиваются проведением собственных памятных акций. От лица европейских стран цветы к мемориалам жертвам блокады возлагают работающие в России дипломаты.
Чехия в этот период стала одной из наиболее непримиримых по отношению к России стран Евросоюза. Местные политики инициировали или вводили жёсткие даже по европейским меркам рестрикции: предлагали ограничить передвижения российских дипломатов по ЕС, перестали выдавать визы россиянам, запретили въезд в Чехию гражданам России, не имеющим биометрических паспортов, и приняли закон, фактически запрещающий россиянам получать чешское гражданство.
Сенатор Мирослава Немцова неоднократно высказывалась о России и российской политике на своей странице в Х. Однако среди её постов „Проверено“ не удалось найти тот, что запечатлён на завирусившемся скриншоте. Можно предположить, что политик удалила твит, испугавшись общественной реакции, но в блоге до сих пор доступны другие, не менее резкие и неоднозначные посты. К примеру, после теракта в подмосковном концертном зале „Крокус Сити Холл“ в марте 2024 года Немцова писала:
„Если бы российский террористический режим в Украине
— не убил и не ранил сотни тысяч людей,— не совершал массовые убийства в Мариуполе, Буче,— не похищал десятки тысяч детей,— не разрушал культурные ценности и природу,
я бы воспринимала трагедию в Москве иначе. Но я сочувствую Украине, которую Россия атакует так каждый день уже два года“.
На момент написания этого разбора пост о „Крокусе“ набрал 59 000 просмотров и более 200 реплаев. Можно предположить, что публикация с пожеланием россиянам ещё раз пережить блокаду Ленинграда вызвала бы сопоставимую реакцию подписчиков. В таком случае остались бы следы этого твита: в X при удалении поста связанные с ним комментарии не исчезают, их можно найти с помощью расширенного поиска. Однако „Проверено“ не обнаружило реплаев, оставленных 27 января под каким-либо удалённым постом Немцовой. Сама сенатор (кстати, тоже в реплаях в X) отрицает, что писала твит про блокаду, и утверждает, что это подделка.
Создать убедительную фальсификацию поста в X можно в обычном браузере. Встроенные инструменты позволяют через код страницы изменить текст реального твита, который открыл пользователь. Далее остаётся только сделать скриншот. При этом в изменённом виде пост будет доступен только его создателю до обновления страницы — оригинальный твит для всех остальных читателей останется прежним.
Аргументом в пользу того, что вирусный скриншот твита Немцовой был создан именно таким образом (а не опубликован ей в реальности и впоследствии удалён), может служить и длина текста, который приписывают чешскому сенатору. Пост состоит из 373 знаков, при этом Немцова, судя по отсутствию специального символа рядом с юзернеймом, пользуется обычным, а не премиум-аккаунтом X. Для таких рядовых пользователей длина поста в этой соцсети ограничена 280 символами (включая пробелы), так что в реальности сенатор не смогла бы опубликовать этот текст.
При этом на инструменты браузера ограничения X не действуют: с их помощью можно изменить код страницы и создать пост c текстом любой длины.
И наконец, ещё одно свидетельство, указывающее на фальсификацию: абсолютно во всех вирусных постах используется один и тот же скриншот. Также в публикациях „Проверено“ не нашло ссылки ни на сам пост (пусть даже удалённый), ни тем более на его заархивированную версию, которая опровергала бы слова Немцовой о подделке. Такое положение дел крайне маловероятно, если бы твит реально существовал и вызвал бы сколько-нибудь заметную реакцию в чешском обществе и за его пределами.
Первым пост со скриншотом опубликовал Telegram-канал „Одесса zа победу!“ 27 января 2025 года в 17:59 по московскому времени (при этом завирусился скриншот совсем не сразу — его активное распространение началось лишь 29 января). Ранее „Проверено“ уже разбирало фейк, который этот канал запустил к памятным мероприятиям 27 января: якобы главный раввин Польши осудил участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии к годовщине освобождения Освенцима. И это не первый раз, когда „Одесса zа победу!“ попадает в наши разборы.
Таким образом, приписываемый Немцовой твит, судя по имеющимся данным, был сфальсифицирован, а распространение соответствующего скриншота началось с анонимного пророссийского Telegram-канала, уже неоднократно замеченного в публикации недостоверной информации.
Итог: Фейк