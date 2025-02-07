Новости Эстонии
07.02.2025, 21:40

Новый директор президентской канцелярии получила щедрую премию и повышение зарплаты после нескольких месяцев работы

 
Зибо заняла пост в сентябре прошлого года
Зибо заняла пост в сентябре прошлого года
ФОТО: Delfi Meedia/presidendi kantselei

Менее чем через полгода после вступления в должность директор президентской канцелярии Криста Зибо была награждена премией, а с января ее зарплата увеличилась. Также интересен ее необычный график отпусков.

Зибо заняла пост в сентябре прошлого года, сменив Пеэпа Яхило, который в конце июля объявил о своем решении вернуться в дипломатическую службу Эстонии после почти трех лет работы в Кадриорге. „Предложение президента возглавить его канцелярию – это серьезное испытание для каждого, и я тоже воспринимаю это именно так“, – сказала тогда Зибо.

Ее вклад вскоре был высоко оценен и в материальном выражении. В начале декабря президент Алар Карис подписал указ о выплате Зибо премии в размере 4000 евро за достижения в служебной деятельности. Пресс-секретарь канцелярии президента Эпп-Маре Кукемелк объяснила Delfi, что сумма соответствует закону. „Премия была назначена в знак признания ее вклада в улучшение организации работы и структуры канцелярии с целью повышения эффективности“, – отметила она.

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