Новый директор президентской канцелярии получила щедрую премию и повышение зарплаты после нескольких месяцев работы

Зибо заняла пост в сентябре прошлого года, сменив Пеэпа Яхило, который в конце июля объявил о своем решении вернуться в дипломатическую службу Эстонии после почти трех лет работы в Кадриорге. „Предложение президента возглавить его канцелярию – это серьезное испытание для каждого, и я тоже воспринимаю это именно так“, – сказала тогда Зибо.