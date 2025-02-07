07.02.2025, 21:40
Новый директор президентской канцелярии получила щедрую премию и повышение зарплаты после нескольких месяцев работы
ФОТО:
Менее чем через полгода после вступления в должность директор президентской канцелярии Криста Зибо была награждена премией, а с января ее зарплата увеличилась. Также интересен ее необычный график отпусков.
Зибо заняла пост в сентябре прошлого года, сменив Пеэпа Яхило, который в конце июля объявил о своем решении вернуться в дипломатическую службу Эстонии после почти трех лет работы в Кадриорге. „Предложение президента возглавить его канцелярию – это серьезное испытание для каждого, и я тоже воспринимаю это именно так“, – сказала тогда Зибо.
Уже подписаны?