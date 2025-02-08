Осиновский: пока не все школы справились с выполнением закона о переходе на эстонский язык обучения

„Учителя с более слабым знанием языка осознают эту проблему и стараются ее решать. И хотя со своей стороны мы поддерживаем педагогов — методически, организовывая обучения, даем возможность бесплатно повысить уровень эстонского языка, разрабатываем дополнительные учебные пособия, стимулируем финансово. Но должны признать: на сегодняшний день качество образования в школах Таллинна разнится“.

После полугода перехода на эстонский язык обучения в муниципальных школах Таллинна прошел мониторинг. По его результатам не все школы справились с выполнением закона, отмечает мэр столицы.

„В каждом классе у нас действительно есть учителя, соответствующие установленной категории. Однако соответствие категории не всегда гарантирует владение всеми необходимыми методиками преподавания, — признается Осиновский. — Аналогичная ситуация наблюдается и в детских садах: во всех группах работают воспитатели с уровнем С1, но это не всегда означает, что они являются квалифицированными педагогами дошкольного образования. Поэтому этот процесс остается сложным и требует поэтапного внедрения. Мы пока не можем продемонстрировать максимальный результат, но все участники системы понимают направление движения и конечную цель“.

„Что касается мониторинга, наша позиция с самого начала была взвешенной и конструктивной. Мы открыто взаимодействуем с директорами школ, подчеркивая, что законные требования, безусловно, необходимо выполнять. Однако цель — не сравнивать школы или отдельных учителей, а обеспечить качественное внедрение реформы“, — говорит мэр Таллинна.