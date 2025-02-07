Олимпийский комитет Эстонии наградит чемпионку Европы Нину Петрыкину щедрой премией

Олимпийский комитет Эстонии наградит Нину Петрыкину, ставшую чемпионкой Европы по фигурному катанию в Таллинне, премией в 15 000 евро, а её тренера Светлану Варнавскую — 7500 евро.

Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, завоевав золото в женском одиночном катании на домашнем чемпионате Европы. Улучшив свой личный рекорд более чем на 13 баллов, она установила новый национальный рекорд — 208,18 балла.

Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила выступление спортсменки:

„Благодарю тебя от имени всей спортивной Эстонии не только за золотую медаль, но и за искренность и теплоту, которыми ты наполнила домашнюю арену Тондираба. Будем крепко держать за тебя кулаки на чемпионате мира!“

Согласно утверждённому порядку, ЭОК премирует чемпиона Европы суммой в 15 000 евро, а его тренер получает половину этой суммы.

Нина Петрыкина призналась в интервью RusDelfi, что зарплата от ЭОК (категория „А“ - прим. редакции) действительно поможет ей: „Зарплата — это действительно очень хорошо, потому что сейчас в Эстонии со всеми налогами, которые вводятся, к сожалению, очень тяжело становится. И так как я планирую всё-таки жить и сама себя обеспечивать, конечно, это очень нужно, потому что так я не успеваю где-то еще работать. Я даю частные уроки детям, но этого, конечно, не хватает, я не беру с детей заоблачные суммы“.

Для категории „А“ (фонд зарплаты 2500, поддержка на подготовку 2200 евро) нужно войти в тройку лучших на Олимпийских играх или чемпионате мира или выиграть чемпионат Европы.

По словам легендарного тренера Тийу Валгемяэ (77), например, Петрыкина, безусловно, чрезвычайно талантливый спортсмен, но, скорее всего, ей бы пришлось оставить мечту о медалях 20-30 лет назад, потому что тогда в Эстонии просто не было необходимых условий.

„При нынешних возможностях наши спортсмены могли бы быть на высшем уровне и 20 лет назад. Конечно, мотивация и стремления были, но нынешние знания и возможности — это совершенно другое. У нас не было баз для тренировок. Была только ледовая арена в Горхолле, и жаль, что её больше нет. Потом появилась арена в Хааберсти, Тондриба... условия начали улучшаться“, — объяснила Валгемяэ.

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