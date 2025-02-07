Олимпийский комитет Эстонии наградит чемпионку Европы Нину Петрыкину щедрой премией(1)
Олимпийский комитет Эстонии наградит Нину Петрыкину, завоевавшую золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллинне, премией в 15 000 евро. Её тренер Светлана Варнавская получит 7500 евро.
Олимпийский комитет Эстонии наградит Нину Петрыкину, ставшую чемпионкой Европы по фигурному катанию в Таллинне, премией в 15 000 евро, а её тренера Светлану Варнавскую — 7500 евро.
Петрыкина вошла в историю эстонского фигурного катания, завоевав золото в женском одиночном катании на домашнем чемпионате Европы. Улучшив свой личный рекорд более чем на 13 баллов, она установила новый национальный рекорд — 208,18 балла.
Президент Олимпийского комитета Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила выступление спортсменки:
„Благодарю тебя от имени всей спортивной Эстонии не только за золотую медаль, но и за искренность и теплоту, которыми ты наполнила домашнюю арену Тондираба. Будем крепко держать за тебя кулаки на чемпионате мира!“
Согласно утверждённому порядку, ЭОК премирует чемпиона Европы суммой в 15 000 евро, а его тренер получает половину этой суммы.
Нина Петрыкина призналась в интервью RusDelfi, что зарплата от ЭОК (категория „А“ - прим. редакции) действительно поможет ей: „Зарплата — это действительно очень хорошо, потому что сейчас в Эстонии со всеми налогами, которые вводятся, к сожалению, очень тяжело становится. И так как я планирую всё-таки жить и сама себя обеспечивать, конечно, это очень нужно, потому что так я не успеваю где-то еще работать. Я даю частные уроки детям, но этого, конечно, не хватает, я не беру с детей заоблачные суммы“.
По словам легендарного тренера Тийу Валгемяэ (77), например, Петрыкина, безусловно, чрезвычайно талантливый спортсмен, но, скорее всего, ей бы пришлось оставить мечту о медалях 20-30 лет назад, потому что тогда в Эстонии просто не было необходимых условий.
„При нынешних возможностях наши спортсмены могли бы быть на высшем уровне и 20 лет назад. Конечно, мотивация и стремления были, но нынешние знания и возможности — это совершенно другое. У нас не было баз для тренировок. Была только ледовая арена в Горхолле, и жаль, что её больше нет. Потом появилась арена в Хааберсти, Тондриба... условия начали улучшаться“, — объяснила Валгемяэ.