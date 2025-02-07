ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1080-й день) | ISW: ВСУ продвинулись на 5 км в Курской области

Минувшей ночью в небе над Сумской областью Украины было сбито 13 российских беспилотников, всего с начала года — более 300, сообщает областная военная администрация.

За минувшие сутки российская армия атаковала 36 раз на Покровском направлении, сообщает в утренней сводке Генштаб ВСУ. Кроме того, активные боевые действия ведутся на Лиманском направлении — Генштаб ВСУ сообщает о 20 боестолкновениях на этом участке. В сводке упомянута и Курская область, где накануне, по данным российского Минобороны, украинская армия проводила новое наступление.

США готовы усилить санкции против России, чтобы положить конец войне. Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог заявил, что сейчас санкции против России можно оценить лишь на 3 балла из 10. При этом США активнее других стран применяют санкционное давление, но его можно и увеличить, считает Келлог. „Мы действительно могли бы ужесточить санкции — особенно последние“. New York Post уточняет, что речь идет о санкциях, направленных на ограничение добычу и экспорт нефти. „Давление не может быть просто военным. Вы должны оказать экономическое давление, вы должны оказать дипломатическое давление, какой-то тип военного давления, чтобы убедиться, что это идет в нужном нам направлении“, — цитирует Келлога New York Post.

Во время нового наступления украинские войска прорвали российскую оборону и продвинулись на 5 км к юго-востоку от Суджи, отмечает американский Институт изучения войны (ISW). Как пишет ISW, геолокация кадров, опубликованных 6 февраля, показывает, что украинские войска продвинулись к юго-западу от Махновки (село на юго-востоке от Суджи) и к северу и востоку от Черкасской Конопельки. Колонна прошла вдоль дороги Суджа-Обоянь, после чего ВСУ взяли под контроль хутор Колмаков и деревню Фанасеевка. Российское министерство обороны в четверг заявило, что все атаки ВСУ были отбиты.

Три человека погибли в Сумской области в результате российского авиаудара. Удар был нанесен поздно вечером 6 февраля, сообщает Офис генпрокурора Украины. По информации ведомства, три авиабомбы попали в двухэтажный многоквартирный жилой дом в селе Мирополье Сумской области.

Российское военное ведомство во второй половине дня заявило, что взяло под контроль город Торецк в Донецкой области. Украинский OSINT-проект Deep State сообщает, что несмотря на то, что „центр города практически весь под врагом“, Силы обороны Украины продолжают оборонную операцию в Торецке. В частности, бои продолжаются в микрорайоне Забалка, а также северных и западных окрестностях города.

В Сухопутных войсках ВСУ разрабатывают правила общения с военнообязанными для сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) на фоне растущей критики их действий со стороны жителей страны и правозащитников, рассказал представитель командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. Среди недостатков, которые „мешают проводить мобилизацию качественно“ он назвал поведение сотрудников ТЦК. „Я хотел бы, чтобы такие слова как „бусификация“, „людолины“, „уклоняющие“ навсегда исчезли из нашего лексикона, воспринимались исключительно негативно в нашем разговоре, имели бы максимально негативное негативное значение“, — сказал Саранцев. На фоне затяжных боевых действий и продолжающейся все это время мобилизации жители Украины все чаще жалуются на незаконные действия сотрудников ТЦК. Широкое распространение в последние месяцы получила так называемая „бусификация“, когда мужчин призывного возраста незаконно задерживают на улицах и насильно сажают в микроавтобусы („бусики“). Словарь современного украинского языка назвал „бусификацию“ словом 2024 года.

Серьезного обсуждения возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина сейчас не ведется. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По словам Пескова, у президентов США и России пока не было даже „никаких предварительных контактов“, в ходе которых они бы обсуждали, нужно ли им вообще встречаться или нет — и „если нужно, то когда и как“. Песков призвал журналистов „не торопиться“. 5 февраля он сообщил, что в последнее время „активизировались контакты между отдельными ведомствами“ в Вашингтоне и в Москве. Этот короткий комментарий без каких-либо деталей пока остается единственным официальным подтверждением из России о том, что диалог с США начался.

Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции. Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он также войдет в делегацию. По словам Ермака, на конференции украинская делегация представит позицию страны по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь „долгого и прочного мира“. Кроме того, в Мюнхене Украина надеется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены для предотвращения повторной агрессии со стороны России. Глава Офиса президента Украины также подтвердил, что специальный посланник Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности, примерно в конце февраля. Мюнхенской конференции по безопасности в этом году пройдет 14-16 февраля.