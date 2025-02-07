В 2024 году доходы Merko Ehitus от продаж составили 539 миллионов евро

„За хорошими результатами Merko в 2024 году стоят верные решения сосредоточиться на определённых секторах и конкретных проектах, а также отличная работа наших команд, как в ходе эффективной реализации проектов, так и при управлении рисками и расходами. В 2024 году достигли завершающего этапа договоры, заключённые в турбулентные 2021-2022 годы - основная часть строительных работ квартала Arter, трамвайная линия в Старый порт, логистический центр Tallinna Kaubamaja Grupp, третий этап девелоперского проекта многоквартирного жилья Вилнелес Скверай в Вильнюсе, а также крупномасштабное строительство парка ветрогенераторов в Литве. Совместное предприятие Connecto, в котором мы владеем 50% акций, показало высокие результаты за весь 2024 год. Финансовая позиция концерна Merko сильна, чистый долг отрицательный, а меньшая потребность в заёмных средствах позволила сократить финансовые расходы в период высоких процентных ставок“, - сказал председатель правления AS Merko Ehitus Иво Волков.

„Команда в Литве в течение последних двух лет работала над большим объёмом сложных инфраструктурных сооружений для парка ветряков. При их строительстве удалось прекрасно использовать эффект масштаба и построить рекордные 87 фундаментов для ветряков по сути как при производственном процессе - с соблюдением равномерного темпа и с рекордной скоростью. Кроме того, удалось избежать рисков, и всё это вместе позволило существенно сэкономить на расходах. Сократить расходы позволило также осуществление опережающими темпами работ на находящемся в Литве объекте государственной обороны“, - добавил Иво Волков.