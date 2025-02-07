В 2024 году доходы Merko Ehitus от продаж составили 539 миллионов евро
В четвёртом квартале 2024 года доходы Merko Ehitus от продаж составили 160,4 миллиона евро, а чистая прибыль – 19,9 миллионов евро. В 2024 году доходы от продаж составили 539 миллионов евро и чистая прибыль - 64,7 миллионов евро. Из общей суммы доходов от продаж за год приблизительно 90% составили доходы от продажи строительных услуг и 53% доходы, полученные в Литве. Правление Merko Ehitus, согласовав решение с советом, делает предложение общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 1,90 евро на акцию.
„За хорошими результатами Merko в 2024 году стоят верные решения сосредоточиться на определённых секторах и конкретных проектах, а также отличная работа наших команд, как в ходе эффективной реализации проектов, так и при управлении рисками и расходами. В 2024 году достигли завершающего этапа договоры, заключённые в турбулентные 2021-2022 годы - основная часть строительных работ квартала Arter, трамвайная линия в Старый порт, логистический центр Tallinna Kaubamaja Grupp, третий этап девелоперского проекта многоквартирного жилья Вилнелес Скверай в Вильнюсе, а также крупномасштабное строительство парка ветрогенераторов в Литве. Совместное предприятие Connecto, в котором мы владеем 50% акций, показало высокие результаты за весь 2024 год. Финансовая позиция концерна Merko сильна, чистый долг отрицательный, а меньшая потребность в заёмных средствах позволила сократить финансовые расходы в период высоких процентных ставок“, - сказал председатель правления AS Merko Ehitus Иво Волков.
„Команда в Литве в течение последних двух лет работала над большим объёмом сложных инфраструктурных сооружений для парка ветряков. При их строительстве удалось прекрасно использовать эффект масштаба и построить рекордные 87 фундаментов для ветряков по сути как при производственном процессе - с соблюдением равномерного темпа и с рекордной скоростью. Кроме того, удалось избежать рисков, и всё это вместе позволило существенно сэкономить на расходах. Сократить расходы позволило также осуществление опережающими темпами работ на находящемся в Литве объекте государственной обороны“, - добавил Иво Волков.
„В течение 2024 года мы заключили почти на треть меньше новых договоров по сравнению с 2023 годом, и остаток незавершённых работ существенно меньше, чем в предыдущем году. Большинство договоров на строительство заключено на срок 18-24 месяцев, и с учётом экономического климата, небольшого объёма инвестиций и тендеров с очень низкими ценами, выигранных уже в 2023 году, строительные секторы Эстонии и Латвии могут ждать сложные 2025 и 2026 года. В отношении Литвы есть основания быть намного оптимистичнее“, - добавил Иво Волков. Предприятия концерна Merko в 2024 году заключили новые договоры на строительство на общую сумму 338 миллионов евро, что почти на треть меньше, чем объём заключённых в 2023 году договоров на сумму 501 миллион евро. По состоянию на конец года остаток портфеля договоров на строительство составлял 341 миллион евро.
„Из-за изменившейся рыночной ситуации результаты сферы девелопмента недвижимости намного скромнее по сравнению с предыдущими годами. В 2024 году от доходов от продаж 2023 года осталось 40%, но в то же время нам удалось сохранить прибыльность этого бизнес-направления. Несмотря на неважную ситуацию на рынке недвижимости количество отказов от обязательственно-правовых договоров не увеличилось, и нам удалось снизить количество „складских запасов“ квартир. Из наших домашних рынков самые неуверенные настроения царят в Эстонии, а самые оптимистичные – в Литве, где рынок нового многоквартирного жилья активен и мы увеличиваем объём наших предложений. В Латвии мы надеемся сохранить существующий рыночный уровень, а в Эстонии вслед за активизировавшимся рынком вторичного жилья надеемся на рост продаж и нового жилья“, - прокомментировал рынок девелопмента недвижимости Иво Волков.
В 2024 году концерн Merko передал покупателям более 323 квартир и 11 коммерческих площадей. В 2024 году концерн Merko начал строительство и продажу 259 новых квартир, по состоянию на конец года на балансе было 633 квартир, из которых 17% было покрыто предварительными договорами продажи. Крупнейшими находящимися в работе проектами девелопмента многоквартирного жилья были Уус-Веэренни, Ноблесснер и Лахекалда в Таллинне; Эрминурме в Тарту; Лукавсала, Арена Garden Towers, Виестурдарзс, Межпилсета и Магнолияс в Риге, а также Вилнелес Скверай в Вильнюсе.
В 2024 году крупнейшими, находящимися в работе объектами были: в Эстонии – логистический центр Tallinna Kaubamaja Grupp, здания гостиниц Hampton by Hilton и Hyatt, квартал Arter, офисное здание City Plaza 2 в Таллинне, казармы Сил обороны в военном городке Эмари, трамвайная линия, соединяющая Старый порт и пассажирский терминал Rail Baltica в Юлемисте, первый этап строительства общего транспортного терминала Юлемисте, виадуки Rail Baltica в Тыдва; в Литве – строительство инфраструктуры парка ветряков в районах Кельме, Пагегяй и Тельшяй, подстанции в Кельме, а также инфраструктуры и различных зданий, относящихся к государственной обороне; в Латвии – строительство парка солнечной энергии в волости Варме и отель для студентов в Риге.