Юри Ратас ответил на заявление Михаила Кылварта о намерении предъявить ему иск за Porto Franco

„Решение Государственного суда является окончательным, и в этом смысле этот случай получил правовую оценку. Как это повлияет на партию, покажет будущее. Это зависит от того, как сегодняшние лидеры партии смогут взять на себя эту ответственность. Судя по последней пресс-конференции, у меня складывается впечатление, что брать ответственность особо не хотят: обвиняют других и пытаются убедить, что сами ничего не знали о происходящем“, – заявил Ратас.

Он подчеркнул, что Михаил Кылварт, который в то время был мэром Таллинна, находился в центре событий. „Если он утверждает, что ничего не знал о том, что происходило в партии, то напомню, что с 2016 года, когда я стал председателем партии, он регулярно участвовал в еженедельных заседаниях по понедельникам“, – отметил бывший председатель.

Юри Ратас также напомнил, что уже взял на себя ответственность за этот случай, уйдя в отставку с поста премьер-министра. „Хотя я лично никак не участвовал в этом процессе. Но тогда я взял на себя ответственность за всё правительство. Все правительство ушло в отставку. Большей ответственности взять невозможно“, – сказал он.

Ратас прокомментировал и заявление Михаила Кылварта о намерении партии предъявить ему финансовый иск: „Интересно, на какие юридические статьи это опирается? Какое именно решение тогдашнего правления партии привело к такому решению суда? Это абсурд, ведь правление никакого такого решения не принимало“.

В 2024 году Юри Ратас перешел из Центристской партии в Isamaa. Сейчас он работает в Европейском парламенте.

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