07.02.2025, 19:06
МНЕНИЕ | Хотят ли избиратели, чтобы коррупционеры-центристы, способные утянуть народные деньги, опять пришли к власти?
Кылварт не в состоянии удержать сопартийцев от коррупции
ФОТО: | Delfi Meedia
Хотят ли избиратели добровольно вернуть власть доморощенной партии жуликов и воров, которую Госсуд сегодня признал виновной в торговле влиянием?
Госсуд принял решение по одной из самых судьбоносных тяжб последнего времени: Центристская партия окончательно и бесповоротно признана виновной в торговле влиянием по делу Porto Franco в Таллинне. Перед избирателями стоит простой вопрос: хотят ли они, чтобы всего лишь через несколько месяцев к власти в местных самоуправлениях вернулась партия, которая только и думает о том, как утянуть средства налогоплательщиков – народные деньги – себе в карман или использовать властные рычаги для личного обогащения? Хотят ли избиратели добровольно вернуть власть доморощенной партии жуликов и воров?
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