МНЕНИЕ | Хотят ли избиратели, чтобы коррупционеры-центристы, способные утянуть народные деньги, опять пришли к власти?

Госсуд принял решение по одной из самых судьбоносных тяжб последнего времени: Центристская партия окончательно и бесповоротно признана виновной в торговле влиянием по делу Porto Franco в Таллинне. Перед избирателями стоит простой вопрос: хотят ли они, чтобы всего лишь через несколько месяцев к власти в местных самоуправлениях вернулась партия, которая только и думает о том, как утянуть средства налогоплательщиков – народные деньги – себе в карман или использовать властные рычаги для личного обогащения? Хотят ли избиратели добровольно вернуть власть доморощенной партии жуликов и воров?