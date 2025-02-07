Мнение
07.02.2025, 19:06

МНЕНИЕ | Хотят ли избиратели, чтобы коррупционеры-центристы, способные утянуть народные деньги, опять пришли к власти?

 
Кылварт не в состоянии удержать сопартийцев от коррупции
Пресс-конференция Центристской партии по решению Госсуда о признании партии виновной в торговле влиянием
Пресс-конференция Центристской партии по решению Госсуда о признании партии виновной в торговле влиянием
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Хотят ли избиратели добровольно вернуть власть доморощенной партии жуликов и воров, которую Госсуд сегодня признал виновной в торговле влиянием?

Госсуд принял решение по одной из самых судьбоносных тяжб последнего времени: Центристская партия окончательно и бесповоротно признана виновной в торговле влиянием по делу Porto Franco в Таллинне. Перед избирателями стоит простой вопрос: хотят ли они, чтобы всего лишь через несколько месяцев к власти в местных самоуправлениях вернулась партия, которая только и думает о том, как утянуть средства налогоплательщиков – народные деньги – себе в карман или использовать властные рычаги для личного обогащения? Хотят ли избиратели добровольно вернуть власть доморощенной партии жуликов и воров?

Лидер центристов Михаил Кылварт и его сторонники пытаются откреститься от судебного приговора: виноваты не мы, мы тогда партией не руководили! Да, на тогдашнем председателе Центристской партии Юри Ратасе лежит доля политической ответственности за дело о Porto Franco. Однако он принял эту ответственность сразу же, как только информация о проводимом в отношении его партии расследовании стала публичной. А именно, Ратас ушел в январе 2021 года с поста премьер-министра.

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