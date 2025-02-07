ФОТО | В Тарту проходит заседание совета уполномоченных Партии реформ. Премьер-министр выступит с обзором политической ситуации в стране
Сегодня в Тарту во второй половине дня проходит заседание совета уполномоченных Партии реформ, на котором премьер-министр расскажет о том, как приходилось противостоять усилиям EKREIKE (коалиция EKRE, Isamaa, Keskerakond), направленных против строительства в Таллинне и других регионах Эстонии новых объектов.
Как заявлено в повестке дня, премьер-министр Кристен Михал выступит с докладом о политической ситуации в Эстонии. Министр климата Йоко Алендер расскажет о десинхронизации электросистемы и планах энергетики на будущее.
Министр экономики Эркки Кельдо представит обзор экономических успехов и планов на 2025 год.
Совет уполномоченных обсудит также вопрос присоединения ко второй пенсионной ступени после выхода из нее раньше положенного срока. Это связано с тем, что партия Isamaa, призывая выйти из II пенсионной ступени, продемонстрировала двуличие, поскольку большинство ее членов сами не вышли из пенсионной ступени, продолжая вносить взносы.
Не будут обойдены вниманием вопрос о лишении права голоса граждан стран-агрессоров, а также предстоящие выборы в местные самоуправления.