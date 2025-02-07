ФОТО | В Тарту проходит заседание совета уполномоченных Партии реформ. Премьер-министр выступит с обзором политической ситуации в стране

Как заявлено в повестке дня, премьер-министр Кристен Михал выступит с докладом о политической ситуации в Эстонии. Министр климата Йоко Алендер расскажет о десинхронизации электросистемы и планах энергетики на будущее.

Министр экономики Эркки Кельдо представит обзор экономических успехов и планов на 2025 год.

Совет уполномоченных обсудит также вопрос присоединения ко второй пенсионной ступени после выхода из нее раньше положенного срока. Это связано с тем, что партия Isamaa, призывая выйти из II пенсионной ступени, продемонстрировала двуличие, поскольку большинство ее членов сами не вышли из пенсионной ступени, продолжая вносить взносы.

Не будут обойдены вниманием вопрос о лишении права голоса граждан стран-агрессоров, а также предстоящие выборы в местные самоуправления.

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