Кристина Каллас: осужденная в уголовном порядке партия не должна получать государственную поддержку

Как отметила Каллас, результат Центристской партии на выборах в Таллинне был достигнут нечестным путем. Это не первый случай, когда партия признана судом виновной в широкомасштабной коррупции. Центристская партия последовательно действовала по схеме, когда деньги налогоплательщика, должности и общественные услуги использовались для обслуживания партийных интересов. За судебными решениями не последовало изменений в этой схеме“, - сказала она.

По мнению Каллас, нужно прекратить ситуацию, когда осужденной в уголовном порядке партии выплачивается субсидия из государственного бюджета. „В свете сегодняшнего судебного решения нужно лишить Центристскую партию как партию наказанную в уголовном порядке государственной поддержки, исходящей от налогоплательщика. Если Центристская партия собирала голоса при поддержке криминальной деятельности и получала голоса избирателей нечестным способом, то государство не должно премировать такое поведение финансовой поддержкой“, - сказала Каллас.

Заместитель председателя партии Eesti 200 и вице-мэр Таллинна Алексей Яшин считает, что после осенних выборов в местные самоуправления Центристскую партию нужно держать подальше от Таллиннской горуправы.

„Руководимая Центристской партией городская власть была полна коррупционных скандалов. В столице Эстонии должна действовать нулевая толерантность в отношении коррупции, и, надеюсь, это понимают и избиратели — что наказанной в уголовном порядке Центристской партии не место в городской управе“, - сказал Яшин.

„Под руководством нынешней власти Таллинн, наконец, стал уверенным шагом двигаться к тому, чтобы стать проэстонской и европейской столицей, где имеется качественное эстоноязычное образование. В этом направлении нужно продолжить движение и после выборов“, - добавил Яшин.