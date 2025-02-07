Кристина Каллас: осужденная в уголовном порядке партия не должна получать государственную поддержку(20)
По словам председателя партии Eesti 200 Кристины Каллас, сегодняшнее решение Государственного суда дает ясный сигнал о том, что в Эстонии нет места коррумпированным партиям, и осужденная в уголовном порядке партия не должна получать государственную поддержку.
Как отметила Каллас, результат Центристской партии на выборах в Таллинне был достигнут нечестным путем. Это не первый случай, когда партия признана судом виновной в широкомасштабной коррупции. Центристская партия последовательно действовала по схеме, когда деньги налогоплательщика, должности и общественные услуги использовались для обслуживания партийных интересов. За судебными решениями не последовало изменений в этой схеме“, - сказала она.
По мнению Каллас, нужно прекратить ситуацию, когда осужденной в уголовном порядке партии выплачивается субсидия из государственного бюджета. „В свете сегодняшнего судебного решения нужно лишить Центристскую партию как партию наказанную в уголовном порядке государственной поддержки, исходящей от налогоплательщика. Если Центристская партия собирала голоса при поддержке криминальной деятельности и получала голоса избирателей нечестным способом, то государство не должно премировать такое поведение финансовой поддержкой“, - сказала Каллас.
Заместитель председателя партии Eesti 200 и вице-мэр Таллинна Алексей Яшин считает, что после осенних выборов в местные самоуправления Центристскую партию нужно держать подальше от Таллиннской горуправы.
„Руководимая Центристской партией городская власть была полна коррупционных скандалов. В столице Эстонии должна действовать нулевая толерантность в отношении коррупции, и, надеюсь, это понимают и избиратели — что наказанной в уголовном порядке Центристской партии не место в городской управе“, - сказал Яшин.
„Под руководством нынешней власти Таллинн, наконец, стал уверенным шагом двигаться к тому, чтобы стать проэстонской и европейской столицей, где имеется качественное эстоноязычное образование. В этом направлении нужно продолжить движение и после выборов“, - добавил Яшин.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), комментируя в социальных сетях вердикт Госсуда, отметил, что в центре данного дела лежит то, что в результате действий Михаила Кылварта спонсор Центристской партии получил нечестную льготу.
„Это слишком наглядный пример того, как на протяжении десятилетий за счет денег столичных налогоплательщиков выстраивалась пищевая цепочка, благодаря которой можно было обеспечивать лучшую жизнь и лучшие условия собственному ближайшему кругу. Переплетение партийных и общественных интересов являлось лейтмотивом единоличной власти Центристской партии. Это такого рода мышление, которому не место в Эстонии. Тем более важно подтверждение Госсуда, что такое поведение будет наказуемо“, - сказал Осиновский.
„Если тогдашний мэр Михаил Кылварт пытается утверждать, что преступлениями занимался только Михаил Корб без его ведома, то он пытается просто пустить общественности пыль в глаза. На самом деле центральным пунктом этого дела является именно тогдашний мэр Таллинна, который обслуживал спонсора своей партии, а не исходил из интересов таллиннцев“, - отметил Осиновский.