ВИДЕО | Михаил Кылварт о деле Porto Franco: „Юри Ратас не должен забывать, что и он отвечает за те решения, и мы хотим ему об этом напомнить“

Сегодня, 7 февраля, Государственный суд подтвердил, что Центристская партия была вовлечена в торговлю влиянием в 2020 году. Это решение утвердило постановление Таллиннского окружного суда, включая все назначенные наказания.

В 2020 году бизнесмен в сфере недвижимости Хиллар Тедер (62) сделал пожертвование Центристской партии в размере 120 000 евро. Взамен городские власти Таллинна снизили размер платы за сервитут, который был важен для реализации проекта недвижимости Porto Franco.

В результате партия обязана выплатить государству штраф в размере 1 миллиона евро. Бывший генеральный секретарь Центристской партии и экс-член Рийгикогу Михаил Корб (44) приговорен к 1 году и 2 месяцам условного заключения.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт подчеркнул, что в тот период он не возглавлял партию. Однако, по его словам, сегодня, занимая пост председателя, он готов взять на себя ответственность за то, что „решалось и делалось 5–6 лет назад“.

„При этом юридически Юри Ратас не должен забывать, что и он отвечает за те решения, которые были приняты, когда он был членом правления, и мы хотим ему об этом напомнить“, – добавил Кылварт.

Подробнее – в видео.

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