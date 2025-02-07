Юферева-Скуратовски: как коррупционеры-центристы сами себя предали

Помимо финансовой составляющей этого дела (долг придется платить), есть еще и нравственная. Смогут ли центристы, хотя бы внутри партии, признать свои ошибки и сделать выводы или будут дальше пытаться убедить себя самих и общественность в том, что кругом предатели, их подло подставили, а центристы – жертвы? Потому что в последнее время такая риторика стала отличительной чертой этой партии, и, конечно, она ведет в никуда.

Если мы хотим, чтобы наше общество развивалось и люди чувствовали себя защищенными, то к коррупции должна быть нулевая толерантность. И этот посыл должен исходить в первую очередь от самих политиков. Каждый уважающий себя политик должен своими словами и работой доказывать, что коррупция – это безобразное явление, которому не место в нормальном обществе, городе и стране.

Сумеет ли Центристская партия выкарабкаться из этого глубочайшего кризиса или на ее базе будет образована какая-то новая политическая сила, я предсказать не берусь. Однако могу с уверенностью сказать, что в Эстонии достаточно тех, для кого новость о том, что Центристская партия признана виновной в коррупции, останется незамеченной и их больше будет волновать борьба с трамваем на Штромке.

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