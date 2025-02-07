Исследование: при выборе куриных яиц жители Эстонии считают самым важным критерием цену

„Изменение климата и растущий спрос на более экологичное варианты выбора оказывают сегодня серьёзное давление на производителей, в то время как потребители ищут баланс между низкими ценами и более высоким качеством и этическими стандартами“, – подытожила текущую ситуацию консультант по вопросам ответственного предпринимательства Lidl Eesti Лийс Кивилоо.

Сегодня самая низкая цена за десяток яиц – около 1,50 евро. Эстонские потребители в случае необходимости были бы готовы платить больше за коробку яиц, но только 2% респондентов готовы продолжать покупать яйца, если цена на них увеличится в два раза, в то время как более чем две трети респондентов не готовы платить за десяток яиц размера M/L больше 2 евро. „Хотя многие потребители предпочитают яйца кур бесклеточного содержания выгула, именно ценовой предел, устанавливаемый потребителями, создаёт в этом вопросе серьёзное противоречие“, – сказала Кивилоо, комментируя результаты исследования, и добавила, что сегодня важно сосредоточиться на разработке более доступных решений и найти способы поддержки производителей, чтобы яйца кур бесклеточного содержания могли продаваться по доступной для потребителя цене.

Консультант по вопросам ответственного предпринимательства Lidl Eesti сказала также, что Lidl предпринял целый ряд важных шагов в интересах устойчивого развития. „Мы считаем своим приоритетом к концу 2025 финансового года предлагать в наших магазинах только куриные яйца, полученные от кур бесклеточного содержания или кур на свободном выгуле“, — сказала Кивилоо, подчеркнув, что переход на ассортимент куриных яиц от кур, выращиваемых без клеток, неизбежен. Она добавила также, что достижение цели во многом зависит от наличия таких яиц на рынке Эстонии.

По заказу Lidl Eesti опрос был проведён фирмой Norstat в январе 2025 года. Опрос проводился по всей Эстонии, в нём приняли участие 1000 человек в возрасте 18–74 года.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить