Мировой рынок нефти в ближайшее время ожидают непредсказуемые колебания

Руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси отметил, что 47-й президент США Дональд Трамп поставил перед собой цель снизить мировые цены на нефть, однако январь показал, что рынки восприняли эти обещания с осторожностью. В последние недели, впрочем, вырос спрос на нефть в Азии – в связи с этим Саудовская Аравия повысила цены на поставляемую в этот регион нефть.

„Решения Трампа непредсказуемы и, безусловно, оказывают влияние на рынки, но неясно, насколько долгосрочным может быть это воздействие. Поэтому в ближайшие недели ожидаются многочисленные колебания цен, пока участники рынка размышляют о том, каково реальное влияние политики Трампа и вводимых им тарифов“, - пояснил Сасси.

Белый дом на данный момент отложил введение импортных пошлин на товары из Канады и Мексики, однако пошлины на китайский импорт остаются в силе. В ответ Китай объявил о введении собственных тарифов на американский газ и нефть, которые вступят в силу со следующей недели. В то же время одним из факторов возможного роста цен являются обещания Трампа ограничить поступление на мировой рынок иранской нефти.

„Очередной грандиозный план Трампа взять под контроль сектор Газа и его заявления о том, что экспорт иранской нефти должен быть доведен до нуля, привели к кратковременному росту цен на нефть во вторник, но ответные пошлины Китая сразу же скорректировали этот скачок. Однако если Трамп продолжит агрессивную энергетическую политику в отношении Ирана, это может на некоторое время поднять цену на нефть на мировом рынке“, - отметил Сасси.

Кроме того, по словам Сасси, на цены на нефть влияют санкции против России и снижение роли теневого флота в транспортировке нефти.

„Из-за санкций США прежние крупнейшие покупатели российской нефти и нефтепродуктов – Китай и Индия – все чаще обращают внимание на нефть с Ближнего Востока. А атаки Украины на российские объекты производства и транспортировки нефти снижают возможности России по экспорту нефти“, – прокомментировал Сасси.

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