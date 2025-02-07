Магазин товаров „лучше до“ спас от утилизации 1,2 миллиона единиц продуктов питания в прошлом году

По словам основателя Sumena Оливера Себастьяна Лампа, всеобщее повышение цен, с одной стороны, во много раз увеличило покупательский спрос, а с другой, повысило интерес со стороны поставщиков товара: „С реализацией у нас нет никаких проблем – всё раскупается, ни один поступивший к нам товар не был выброшен. В прошлом году был установлен рекорд продажи товаров „лучше до“ – мы спасли от утилизации примерно 1,2 миллиона единиц товара, что почти в два раза больше, чем годом ранее“.

„Потребительский спрос очень высок – в прошлом году помимо интернет-магазина мы открыли физические представительства в Таллинне и Тарту. Осенью мы провели опрос, чтобы выяснить, где ещё люди больше всего хотели бы нас видеть, и первым в списке оказался регион Ида-Вирумаа. В этом году у нас есть планы открыть ещё новые магазины товаров „лучше до“ – сейчас мы ищем наиболее подходящие для этого места по всей Эстонии“, – сказал Ламп.

„До сих пор основные сложности в спасении продовольствия были связаны с поставщиками, которые часто предпочитают выбрасывать хорошие товары, а не продавать их из-за недостатка информации или лени. Кажется, сейчас экономический спад действительно начал усиливаться, и поставщики всё чаще понимают, что продукты питания с истёкшим или приближающимся сроком „лучше до“ вполне пригодны для использования, и вместо того, чтобы уничтожать, их можно перепродать, и это позволит устанавливать обычные цены на более низком уровне“, — сказал Ламп и добавил, что сейчас в Sumena особенно приветствуются поставщики из Ида-Вирумаа, у которых есть залежавшийся на полках товар. Хотелось бы, чтобы этот товар дошёл до потребителей в кратчайшие сроки и, следовательно, с меньшим воздействием на окружающую среду.

Кохтла-ярвеское представительство Sumena, расположенное в торговом центре Vironia, предлагает широкий ассортимент различных товаров – от сладостей, сухих и замороженных продуктов до напитков.

Sumena основали два молодых предпринимателя с „зелёным“ менталитетом, Йоозеп Кальюла и Оливер Себастьян Ламп.

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