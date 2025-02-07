Украинский министр в ходе визита в Эстонию подписал программу действий по стратегическому партнерству

„Приоритет Эстонии – оказывать Украине всестороннюю поддержку на пути присоединения к Европейскому союзу. Мы готовы поделиться своим парламентским опытом по проведению необходимых реформ“, – заверил Хуссар. Он подчеркнул, что место Украины – в Европе.

„Эстония является надежным союзником Украины в борьбе с российской агрессией, чтобы обеспечить победу Украины и суверенитет государства“, – сказал Хуссар. Он добавил, что недавно в Тарту состоялась встреча спикеров парламентов шести государств, граничащих с Россией, в ходе которой стороны также подчеркнули необходимость оказывать Украине всестороннюю поддержку.

Коваль поблагодарил Эстонию за помощь в борьбе с агрессией России. „Мы очень высоко это ценим“, – сказал Коваль.

Он отметил, что Эстония является для Украины важным партнером в связи с процессом интеграции в ЕС и для Украины очень ценен опыт Эстонии по ведению переговоров о вступлении в союз.

Коваль представил обзор ситуации в сфере сельского хозяйства в Украине и связанных с ним проблем. По его словам, в ходе визита в Эстонию была подписана программа действий по стратегическому партнерству, направленная на укрепление сотрудничества между Министерством регионального развития и сельского хозяйства Эстонии и Министерством аграрной политики и продовольствия Украины. „Этот документ позволит найти новые направления развития и темы сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на уровне ЕС посредством опыта Эстонии“, – сказал Коваль.

Во встрече также приняли участие заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Оксана Осмачко и министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Пирет Хартман.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить