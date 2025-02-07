ЧП и криминал
07.02.2025, 19:10

„Он шел к нам весь в крови и упал на машину“. 18-летнего юношу будут судить за убийство бывшего парня своей девушки

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Родственники и друзья принесли свечи на место трагедии
Родственники и друзья принесли свечи на место трагедии
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 18-летнему юноше в убийстве в Йыгева в ноябре прошлого года. В то время следователи предполагали, что это могла быть самооборона, но в конечном итоге эта версия подтверждения не нашла.

По словам окружного прокурора Лыунуской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, собранные в ходе уголовного процесса доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый хотел наказать жертву.

„Обвиняемый приобрел нож керамбит и научился держать и использовать его“. „В день совершения преступления обвиняемый пригласил жертву на встречу“, — сообщил прокурор редакции Delfi.

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