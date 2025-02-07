07.02.2025, 19:10
„Он шел к нам весь в крови и упал на машину“. 18-летнего юношу будут судить за убийство бывшего парня своей девушки(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Лыунаская окружная прокуратура предъявила обвинение 18-летнему юноше в убийстве в Йыгева в ноябре прошлого года. В то время следователи предполагали, что это могла быть самооборона, но в конечном итоге эта версия подтверждения не нашла.
По словам окружного прокурора Лыунуской окружной прокуратуры Маарьи-Лийзы Кыйв, собранные в ходе уголовного процесса доказательства свидетельствуют о том, что обвиняемый хотел наказать жертву.
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