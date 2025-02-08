Люди стали реже валидировать поездки в общественном транспорте. С чем это связано?

Количество валидированных поездок в конце года снизилось на 2,1% по сравнению с 2023 годом, однако число пользователей таллиннского общественного транспорта осталось на прежнем уровне. Снижение количества валидированных поездок было связано с тем, что пассажиры стали делать меньше пересадок, что уменьшило необходимость валидации каждой поездки отдельно. Особенно это было заметно на маршрутах, проходящих через центр города, где количество пользователей возросло.

Статистика последних трех месяцев прошлого года показывает, что после введения второго этапа изменений в сети маршрутов с 21 октября количество поездок увеличилось почти на 6,5%, что означает в среднем 4000 дополнительных пассажиров в день.

Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван отметил, что в 2024 году в столичном общественном транспорте произошли самые большие изменения за последнее столетие, к которым пришлось адаптироваться как городу, так и пассажирам. „Осенью был реализован второй этап изменений в сети маршрутов общественного транспорта, в конце года было временно приостановлено движение троллейбусов до поступления новых аккумуляторных троллейбусов, кроме того, на нескольких участках города проводились масштабные дорожные работы, из-за чего трамвайное движение было продолжительное время нарушено, – сказал Ярван. – Второй этап модернизации сети общественного транспорта был целенаправленным. Сейчас мы сосредоточены на анализе произведенных изменений и, при необходимости, на внесении корректировок. Помимо данных учитывается также обратная связь от пассажиров, чтобы в процессе следующих изменений были реализованы необходимые корректировки. Это мы уже сделали“, – добавил Ярван.