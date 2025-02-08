Люди стали реже валидировать поездки в общественном транспорте. С чем это связано?(1)
Более 600 транспортных средств АО Tallinna Linnatransport (TLT) преодолели в 2024 году почти 36 миллионов километров и обслужили в общей сложности около 130 миллионов пассажиров. В среднем ежедневно автобусами, трамваями и троллейбусами было выполнено 355 000 рейсов.
Количество валидированных поездок в конце года снизилось на 2,1% по сравнению с 2023 годом, однако число пользователей таллиннского общественного транспорта осталось на прежнем уровне. Снижение количества валидированных поездок было связано с тем, что пассажиры стали делать меньше пересадок, что уменьшило необходимость валидации каждой поездки отдельно. Особенно это было заметно на маршрутах, проходящих через центр города, где количество пользователей возросло.
Статистика последних трех месяцев прошлого года показывает, что после введения второго этапа изменений в сети маршрутов с 21 октября количество поездок увеличилось почти на 6,5%, что означает в среднем 4000 дополнительных пассажиров в день.
Вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван отметил, что в 2024 году в столичном общественном транспорте произошли самые большие изменения за последнее столетие, к которым пришлось адаптироваться как городу, так и пассажирам. „Осенью был реализован второй этап изменений в сети маршрутов общественного транспорта, в конце года было временно приостановлено движение троллейбусов до поступления новых аккумуляторных троллейбусов, кроме того, на нескольких участках города проводились масштабные дорожные работы, из-за чего трамвайное движение было продолжительное время нарушено, – сказал Ярван. – Второй этап модернизации сети общественного транспорта был целенаправленным. Сейчас мы сосредоточены на анализе произведенных изменений и, при необходимости, на внесении корректировок. Помимо данных учитывается также обратная связь от пассажиров, чтобы в процессе следующих изменений были реализованы необходимые корректировки. Это мы уже сделали“, – добавил Ярван.
В заключение можно сказать, что в 2024 году, когда было проведено несколько масштабных изменений, число пользователей общественного транспорта увеличилось, и жители Таллинна активно пользовались им на протяжении всего года. В будние дни автобусы TLT преодолевают по маршрутам 105 000 километров, а трамваи – 8 300 километров. В среднем за год один автобус проехал 58 000 километров, а один трамвай – около 40 000 километров.
„Каждый день от таллиннского общественного транспорта зависят около 180 000 человек, которым нужно добираться в школу, на работу и в другие места. Приятно видеть, что нашими услугами активно пользуются, – сказал член правления TLT Кайдо Падар. – Цель TLT – предоставить быстрый, удобный и экологически чистый общественный транспорт, который будет не просто альтернативой, а предпочтительным выбором для передвижения по городу. Мы уверены, что количество пользователей общественного транспорта будет расти в ближайшие годы: с одной стороны, из-за роста стоимости жизни, что побуждает людей предпочитать бесплатные и удобные маршруты, с другой стороны, потому что общественный транспорт часто предоставляет более простую возможность передвижения без проблем с парковкой, по сравнению с автомобилем“.
Падар добавил, что работы по улучшению сети маршрутов также сделали связь между различными районами города более удобными и доступными для пассажиров, предлагая хорошую альтернативу использованию личных автомобилей. „Мы продолжим в этом году инвестировать в качественный общественный транспорт, чтобы обеспечить еще лучшие возможности для поездок и устойчивые решения“.
В настоящее время в часы пик пассажиров обслуживает 457 автобусов и 46 трамваев TLT, обеспечивая плавное и эффективное транспортное сообщение. Из 557 автобусов TLT 15 – это электробусы, а 350 – газовые автобусы, 70% из которых используют экологически чистый биометан в качестве топлива. В этом году ведутся подготовительные работы для закупки новых троллейбусов и газовых автобусов.