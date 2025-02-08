Эксперт: киберпреступники становятся все более изощренными. Есть меры, которые помогут каждому защитить себя

„Мы видим, что угрозы в виртуальном пространстве не только не сокращаются, но и становятся всё более изощренными“, - отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийс Плооманн. „Люди часто думают, что их данные не имеют никакой ценности, но на самом деле на черном рынке существует огромный спрос даже на простые пользовательские имена и пароли“. Киберпреступники часто стремятся украсть персональные данные и продать их в теневом интернете или выманить деньги непосредственно у жертвы. Кроме того, украденные данные используются для создания подставных лиц и финансового мошенничества.

Деятельность хакеров не ограничивается кражей данных. „Они также могут захватить контроль над пользовательским устройством, чтобы использовать его для вредоносных действий, таких как добыча криптовалюты или атаки, направленные на нарушение работы сайтов“, - пояснила Плооманн. Если используется оборудование предприятия, это также несет риск для данных работодателя. В ежегоднике Департамента государственной инфосистемы подчеркивается, что значительная часть кибератак направлена на широкую аудиторию – ведь чем шире забрасывается сеть, тем больше вероятность, что кто-то из большой группы попадет в ловушку.

Мошеннические контакты, поддельные сайты и программы-вымогатели – вот лишь несколько примеров того, как действуют киберпреступники. Сообщения и звонки мошенников убеждают людей сообщать свои персональные данные, например пользовательские имена и пароли. Также распространено создание сайтов, очень похожих на официальные, чтобы не подозревающие подвоха пользователи вводили там конфиденциальную информацию. Обычно целью таких сайтов является сбор данных или блокировка дальнейшего доступа до уплаты выкупа.