Эксперт: киберпреступники становятся все более изощренными. Есть меры, которые помогут каждому защитить себя
Кибератаки с каждым годом становятся всё более изощренными, но цель их зачастую одна – деньги. Согласно опубликованному на этой неделе ежегоднику Департамента государственной инфосистемы, 2024 год вновь ознаменовался рекордным количеством киберинцидентов с высоким уровнем риска, что подтверждается и статистикой телекоммуникационной компании Elisa. Это отчетливое напоминание о том, что все мы – и частные лица, и предприятия – должны тщательно защищать свое самое ценное имущество, включая деньги и данные.
„Мы видим, что угрозы в виртуальном пространстве не только не сокращаются, но и становятся всё более изощренными“, - отметила руководитель подразделения частных клиентов Elisa Майлийс Плооманн. „Люди часто думают, что их данные не имеют никакой ценности, но на самом деле на черном рынке существует огромный спрос даже на простые пользовательские имена и пароли“. Киберпреступники часто стремятся украсть персональные данные и продать их в теневом интернете или выманить деньги непосредственно у жертвы. Кроме того, украденные данные используются для создания подставных лиц и финансового мошенничества.
Деятельность хакеров не ограничивается кражей данных. „Они также могут захватить контроль над пользовательским устройством, чтобы использовать его для вредоносных действий, таких как добыча криптовалюты или атаки, направленные на нарушение работы сайтов“, - пояснила Плооманн. Если используется оборудование предприятия, это также несет риск для данных работодателя. В ежегоднике Департамента государственной инфосистемы подчеркивается, что значительная часть кибератак направлена на широкую аудиторию – ведь чем шире забрасывается сеть, тем больше вероятность, что кто-то из большой группы попадет в ловушку.
Мошеннические контакты, поддельные сайты и программы-вымогатели – вот лишь несколько примеров того, как действуют киберпреступники. Сообщения и звонки мошенников убеждают людей сообщать свои персональные данные, например пользовательские имена и пароли. Также распространено создание сайтов, очень похожих на официальные, чтобы не подозревающие подвоха пользователи вводили там конфиденциальную информацию. Обычно целью таких сайтов является сбор данных или блокировка дальнейшего доступа до уплаты выкупа.
Хотя не всех рисков можно избежать, есть ряд мер, которые помогут каждому человеку защитить себя. „Важно критически оценивать поступающие звонки, сообщения и электронные письма, а также тщательно проверять ссылки и сайты, прежде чем делиться своими данными“, - подчеркнула Плооманн. Кроме того, есть смысл обратить внимание на доступные средства кибербезопасности. „Например, в прошлом году мы более 36 миллионов раз защитили наших клиентов от нажатия на опасную ссылку“, - отметила Плооманн. Соответствующие услуги помогают обнаруживать и блокировать угрозы до того, как они попадут к пользователю.
„Ежегодник Департамента государственной инфосистемы свидетельствует, что киберпреступники не собираются сдаваться, - заключила Плооманн. - Существующие методы кибератак продолжают развиваться и становятся всё более изощренными, но сочетание бдительности и продуманной защиты – вернейший способ обеспечить нашу безопасность“.