Михаил Кылварт: Центристская партия преодолеет вызов, мы намерены выиграть выборы!

„Покинувшие партию, в том числе ее бывший председатель Юри Ратас, не только предали своих однопартийцев - сегодня мы вынуждены исправлять последствия их действий и решений, - сказал Кылварт. - На протяжении десятилетий мы не раз подвергались нападкам, переживали острые кризисы и справлялись с испытаниями, которые наши противники считали непреодолимыми. На этот раз правление партии тщательно разработало финансовый план и провело реорганизацию работы партии. Эти антикризисные меры мы подготовили заранее и со всей основательностью, чтобы справиться с финансовыми обязательствами“.

Кылварт добавил, что активная деятельность Центристской партии - привлечение внимания общественности к темам, связанным с коррупцией на государственном уровне, вызывает раздражение у политических конкурентов. „Центристская партия обратила внимание на некомпетентные решения, касающиеся Nordicа, намерение премьер-министра назначить на пост государственного секретаря удобного для него человека, а также неразбериху с финансированием Rail Baltic, - пояснил Кылварт. - Кроме того, мы обратились в суд с требованием отменить автоналог, добиваемся, чтобы в Рийгикогу была созвана спецкомиссия по проблеме электронного голосования и выступаем за снижение налога с оборота на продукты питания. Мы работаем над тем, чтобы укрепить экономику Эстонии, чтобы государство отказалось от нереалистичных целей „зеленого перехода“ и чтобы усилить энергетический сектор за счет сохранение сланцевой промышленности“.

По словам Кылварта, Центристская партия продолжит работу в обычном режиме и будет и дальше бороться за благополучие всех жителей Эстонии. „Несправедливость, с которой сегодня столкнулись люди из-за различных политических решений, должна прекратиться. Мы намерены сделать все, чтобы справедливое отношение ко всем жителям Эстонии стало реальностью в ближайшем будущем. Мы намерены одержать победу на местных выборах!“ - заверил лидер Центристской партии.

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