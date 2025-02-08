„В Эстонии только два пола!“ Депутаты EKRE обрушились на министра образования из-за гендерных тем в учебниках

От имени фракции EKRE выступил Анти Пооламетс и начал он, обращаясь к министру образования Кристине Каллас весьма резко и язвительно. „Госпожа или господин Кристина Каллас — в контексте этого вопроса ведь нет разницы, и, думаю, это не будет невежливо, ведь психологических полов насчитывается более 20, и детей можно всему этому учить“, - сказал Пооламетс, после чего перешел к объяснению запроса.

„Национальность, как и социальный пол, является социальным явлением, через которое человек идентифицирует себя…“ — начала свою мысль министр Кристина Каллас, но ее внезапно перебил депутат Март Хельме, выкрикивая что-то с места.

Поскольку в тот момент, согласно регламенту, он не имел права задавать вопрос, так как министр еще не закончила свой ответ, его микрофон был отключен.

Однако, судя по всему, слова Каллас задели Хельме, и его, что называется, понесло. А вслед за ним и депутата Калле Грюнталя...

Уже подписаны? Войти Ознакомьтесь с пакетами Delfi Ознакомьтесь с возможностями оплаты