„В Эстонии только два пола!“ Депутаты EKRE обрушились на министра образования из-за гендерных тем в учебниках(20)
В Рийгикогу обсуждение школьных учебников с темой гендерной идентичности вылилось в громкий спор. Депутатов EKRE „понесло“: они обвинили министра образования Кристину Каллас (Eesti 200) в продвижении „псевдонауки“, вспомнили научный коммунизм и даже намекнули на психиатрическую больницу. Дебаты сопровождались выкриками и вынужденным перерывом.
От имени фракции EKRE выступил Анти Пооламетс и начал он, обращаясь к министру образования Кристине Каллас весьма резко и язвительно. „Госпожа или господин Кристина Каллас — в контексте этого вопроса ведь нет разницы, и, думаю, это не будет невежливо, ведь психологических полов насчитывается более 20, и детей можно всему этому учить“, - сказал Пооламетс, после чего перешел к объяснению запроса.
„Национальность, как и социальный пол, является социальным явлением, через которое человек идентифицирует себя…“ — начала свою мысль министр Кристина Каллас, но ее внезапно перебил депутат Март Хельме, выкрикивая что-то с места.
Поскольку в тот момент, согласно регламенту, он не имел права задавать вопрос, так как министр еще не закончила свой ответ, его микрофон был отключен.