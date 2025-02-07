Кая Каллас о десинхронизации с РФ: это победа свободы и европейского единства

„Завтра Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети. Россия больше не сможет использовать энергию как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства“, — написала Каллас в социальных сетях.

Эстония готова

Действующий премьер-министр Кристен Михал ранее говорил, что Эстония полностью готова к десинхронизации с РФ.

Он сказал, что многие люди проделали хорошую работу, оценили риски, провели учения, а некоторые оправились на защиту критической инфраструктуры. „Страны Балтии были готовы к внеплановой десинхронизации со стороны России в любой момент времени и по-прежнему готовы, потому что мы не ожидаем от России рациональности. Континентальная Европа готова, чтобы принять нас в любой момент времени, если это будет необходимо. Внесены изменения в законодательство, которые помогут бороться с этим. В Эстонии имеются три синхронных компенсатора“, — перечислил Михал предпринятые меры и добавил, что если вы продумали свои действия на случай отключения электроэнергии, то вы не должны бояться, так как вы готовы к этому.

По словам Михала существует три варианта развития событий: „В лучшем случае ничего не случится. Второй возможный сценарий — это когда придется на основании ротации решать, каких потребителей отключить на несколько часов. Третий сценарий: вся электросистема будет нуждаться в перезапуске, на что может уйти до 72 часов. Глава правительства подчеркнул, что, по оценке энергетиков, до плохих сценариев дело не дойдет: „Единственным вариантом, когда это может случиться, являются масштабные атаки на энергетические объекты и инфраструктуру стран Балтии. К этому мы подготовились“.

Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.

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