Невероятные цены на эстонском рынке! Ужин из купленных там продуктов обойдется в 50 центов

Около полудня в субботу найти свободное парковочное место возле здания Тартуского рынка было практически невозможно. Мне стало любопытно, что же там предлагают.

Внутри здания рынка передвигался самый разный люд: пожилые люди суетились у рыбных прилавков, семьи, держа в руках сумки, набитые товарами, останавливались тут и там, молодая семья с детьми покупала пирожки, а молодые люди и девушки в дорогих куртках майонез — 1,20 евро за бутылку. Я тоже решила выяснить, что и почем.