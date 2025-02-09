09.02.2025, 18:30
Невероятные цены на эстонском рынке! Ужин из купленных там продуктов обойдется в 50 центов(21)
ФОТО: Delfi Meedia
Несколько недель назад мне пришлось провести несколько часов в Тарту по семейным обстоятельствам и припарковать машину в центре города. Платная парковка значительно расширилась — я вспомнила, что раньше можно было припарковаться возле рынка, пишет корреспондент Maaleht Лийзи Сепп.
Около полудня в субботу найти свободное парковочное место возле здания Тартуского рынка было практически невозможно. Мне стало любопытно, что же там предлагают.
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