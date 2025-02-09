Экономика
09.02.2025, 18:30

Невероятные цены на эстонском рынке! Ужин из купленных там продуктов обойдется в 50 центов

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Тартуский рынок
Тартуский рынок
ФОТО: Delfi Meedia

Несколько недель назад мне пришлось провести несколько часов в Тарту по семейным обстоятельствам и припарковать машину в центре города. Платная парковка значительно расширилась — я вспомнила, что раньше можно было припарковаться возле рынка, пишет корреспондент Maaleht Лийзи Сепп.

Около полудня в субботу найти свободное парковочное место возле здания Тартуского рынка было практически невозможно. Мне стало любопытно, что же там предлагают.

Внутри здания рынка передвигался самый разный люд: пожилые люди суетились у рыбных прилавков, семьи, держа в руках сумки, набитые товарами, останавливались тут и там, молодая семья с детьми покупала пирожки, а молодые люди и девушки в дорогих куртках майонез — 1,20 евро за бутылку. Я тоже решила выяснить, что и почем.

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