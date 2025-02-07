ГРАФИК | Цены на продукты питания в Эстонии выросли, а на одежду снизились

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в январе на рост индекса потребительских цен по сравнению как с декабрем, так и с тем же месяцем прошлого года преимущественно повлияли продукты питания, напитки и автомобильный налог. „С другой стороны, индекс снизили проходившие в январе скидки на одежду, а также на международные перелеты и турпакеты“, — добавил Вески.

Из продуктов питания больше всего по сравнению с декабрем 2024 года подорожали рыба (31%), цельное молоко (12%) и свежие овощи (7%). По сравнению с декабрем прошлого года бензин в январе был дороже на 2,3%, дизельное топливо — на 2,7%.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2024 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

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