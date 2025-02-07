ГРАФИК | Цены на продукты питания в Эстонии выросли, а на одежду снизились
По данным Департамента статистики Эстонии, в январе 2025 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с прошлым месяцем на 1,5% и по сравнению с январем 2024 года — на 3,9%. Товары были дороже по сравнению с январем прошлого года на 0,1%, услуги — на 10,6%.
По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в январе на рост индекса потребительских цен по сравнению как с декабрем, так и с тем же месяцем прошлого года преимущественно повлияли продукты питания, напитки и автомобильный налог. „С другой стороны, индекс снизили проходившие в январе скидки на одежду, а также на международные перелеты и турпакеты“, — добавил Вески.
Из продуктов питания больше всего по сравнению с декабрем 2024 года подорожали рыба (31%), цельное молоко (12%) и свежие овощи (7%). По сравнению с декабрем прошлого года бензин в январе был дороже на 2,3%, дизельное топливо — на 2,7%.
В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января расчеты индекса базируются на ценах декабря 2024 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.