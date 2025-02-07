Lidl скоро откроет в Эстонии еще один магазин: на открытии предложат традиционные скидки

Новый магазин Lidl расположен в легкодоступном месте на улице Туру. В день открытия, 20 февраля, всех посетителей ждут эксклюзивные предложения магазина, а также несколько сюрпризов и розыгрышей призов.

Новое здание магазина энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Площадь торгового зала составляет 1418 квадратных метров.

До магазина легко добраться на общественном транспорте, автомобиле или велосипеде. В здании имеется парковка на 104 просторных парковочных места, из которых три предназначены для людей с ограниченными возможностями и два — для семей. Для безопасной парковки велосипедистов предусмотрены также велосипедные стоянки. Есть две точки зарядки для электромобилей.

В течение первых четырех недель после открытия покупателям будет доступно несколько рекламных предложений.

Открытие нового магазина в Тарту является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, которая стартовала 3 марта 2022 года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Вместе с ним в Эстонии насчитывается в общей сложности 16 магазинов Lidl.

Оборот магазинов Lidl в 2023 году составил 125,5 млрд евро.

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