Ведущий госпрокурор Таави Перн: приговоры по уголовному делу Porto Franco полностью обоснованы

Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, включая все приговоры. Суд признал всех троих обвиняемых виновными в злоупотреблении влиянием в корыстных целях и вынес им следующие наказания:

Центристской партии — денежный штраф в размере 1 миллиона евро, который должен быть выплачен государству;

Бывшему генеральному секретарю Центристской партии и бывшему члену Рийгикогу Михаилу Корбу (44) — 1 год 2 месяца условно;

Бизнесмену в сфере недвижимости Хиллару Тедеру — 1 год и 5 месяцев условно.

Главный государственный прокурор Таави Перн заявил, что решение Госсуда подтверждает: на стыке политики и бизнеса нет места теневым и преступным схемам — правоохранительные органы будут расследовать их и привлекать виновных к ответственности. „Мы рады, что Госсуд дал четкие указания и рекомендации относительно злоупотребления влиянием в корыстных целях“. „Он также дал указания правоохранительным органам по дальнейшей борьбе с коррупцией“, — отметил он.

Хотя уездный суд оправдал всех обвиняемых, окружной суд и Государственный суд приняли иное решение.

„И окружной суд, и Государственный суд пришли к четкой позиции при оценке доказательств, которая совпала с позицией прокуратуры — Хиллар Тедер и Михаил Корб договорились между собой, что в обмен на финансовую поддержку партии Центристская партия использует свое влияние на мэра Таллина Михаила Кылварта для решения вопроса о сервитуте Porto Franco“, — отметил Перн.

Перн добавил, что правовые споры на разных судебных уровнях и различные позиции судей иллюстрируют, насколько сложно собирать доказательства тайных преступлений и что обвинения часто приходится подтверждать косвенными уликами.