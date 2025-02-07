Ведущий госпрокурор Таави Перн: приговоры по уголовному делу Porto Franco полностью обоснованы
Государственный суд сегодня постановил, что Центристская партия, управлявшая Таллинном, торговала влиянием. Ведущий государственный прокурор Таави Перн заявил, что приговоры полностью обоснованы, и суд дал четкие послания и указания относительно торговли влиянием.
Государственный суд оставил в силе решение Таллиннского окружного суда, включая все приговоры. Суд признал всех троих обвиняемых виновными в злоупотреблении влиянием в корыстных целях и вынес им следующие наказания:
Центристской партии — денежный штраф в размере 1 миллиона евро, который должен быть выплачен государству;
Бывшему генеральному секретарю Центристской партии и бывшему члену Рийгикогу Михаилу Корбу (44) — 1 год 2 месяца условно;
Бизнесмену в сфере недвижимости Хиллару Тедеру — 1 год и 5 месяцев условно.
Главный государственный прокурор Таави Перн заявил, что решение Госсуда подтверждает: на стыке политики и бизнеса нет места теневым и преступным схемам — правоохранительные органы будут расследовать их и привлекать виновных к ответственности. „Мы рады, что Госсуд дал четкие указания и рекомендации относительно злоупотребления влиянием в корыстных целях“. „Он также дал указания правоохранительным органам по дальнейшей борьбе с коррупцией“, — отметил он.
Хотя уездный суд оправдал всех обвиняемых, окружной суд и Государственный суд приняли иное решение.
„И окружной суд, и Государственный суд пришли к четкой позиции при оценке доказательств, которая совпала с позицией прокуратуры — Хиллар Тедер и Михаил Корб договорились между собой, что в обмен на финансовую поддержку партии Центристская партия использует свое влияние на мэра Таллина Михаила Кылварта для решения вопроса о сервитуте Porto Franco“, — отметил Перн.
Перн добавил, что правовые споры на разных судебных уровнях и различные позиции судей иллюстрируют, насколько сложно собирать доказательства тайных преступлений и что обвинения часто приходится подтверждать косвенными уликами.
„Позиции Таллиннского окружного суда и Государственного суда подтверждают, что если собрано достаточно косвенных доказательств и на их основе можно восстановить ход событий, то доказать коррупционные преступления в данном случае также возможно“. Это важно, поскольку независимо от того, насколько хорошо кто-то пытается скрыть свои действия, к коррупции должна быть нулевая толерантность. „Никто не должен иметь несправедливого преимущества перед другими во взаимодействии с государством или местным самоуправлением из-за того, что он кого-то знает или поддерживает финансово“, — сказал он.