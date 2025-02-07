ФОТО | „Будет тяжело, но мы справимся. Хотим выиграть местные выборы“. Центристы уверены, что выплатят миллионный штраф и восстановят репутацию(11)
Государственный суд признал Центристскую партию виновной в торговле влиянием по делу о Porto Franco. Руководство партии в лице председателя Михаила Кылварта, вице-председателя Лаури Лаатса и генерального секретаря Аннели Отт рассказали, какое будущее у политической силы.
„Мы ожидали другого решения, признаюсь честно. Но мы были готовы к этому. У нас есть финансовый план, у нас есть цель победить на местных выборах в этом году“, - начал Михаил Кылварт.
Далее Кылварт сообщил, что в руководстве партии в то время были и другие люди. Он повторил, что именно Юри Ратас был тогда лидером партии. „Они тоже несут ответственность“, - сказал он.
„Мы готовы взять на себя эту ответственность, используя свои собственные средства, - продолжил лидер партии. - Первый „подарок“ мы получили во время предвыборной кампании“, - сказал он о судебном решении.
Что будет дальше? Помимо прочего, Кылварт упомянул, что завтра у него и его коллег по партии будет большое мероприятие. „Мы дадим четкий сигнал нашим коллегам по партии, что мы здесь и с нами ничего не случилось. Мы можем это сделать“. Он добавил, что будет тяжело, но они справятся. „Мы будем даже активнее, чем раньше“, - подчеркнул председатель.
„Покинувшие партию, в том числе ее бывший председатель Юри Ратас, не только предали своих однопартийцев - сегодня мы вынуждены исправлять последствия их действий и решений, - сказал Кылварт. - На протяжении десятилетий мы не раз подвергались нападкам, переживали острые кризисы и справлялись с испытаниями, которые наши противники считали непреодолимыми. На этот раз правление партии тщательно разработало финансовый план и провело реорганизацию работы партии. Эти антикризисные меры мы подготовили заранее и со всей основательностью, чтобы справиться с финансовыми обязательствами“.
Генеральный секретарь Аннели Отт согласна, что будет тяжело. „Но я никогда еще не видела подобной сплоченности в этой организации. Мы точно справимся“, - уточнила она. Лаури Лаатс сообщил, что получил множество звонков и писем с выражением поддержки. „Я повторяю, что, конечно, мы будем продолжать. Центристская партия не исчезнет. Эстония и эстоноземельцы нуждаются в Центристской партии“.
Кылварт подтвердил, что Михаил Корб до сих пор член партии и было бы нечестно, чтобы он один нес ответственность. Центристская партия может предъявить финансовые претензии к тогдашнему председателю Юри Ратасу. Кылварт подтвердил, что этот вопрос рассматривается. „Ответственность несет то правление, которое было во главе на момент инцидента“. Напомним, в числе прочих тогда партией руководили Ратас (Isamaa), Танель Кийк, Яак Ааб (соц-демы), Таави Аас, Кылварт, Лаатс и другие.
Смотрите интервью с председателем партии Михаилом Кылвартом:
Контекст
Сегодня, 7 февраля, Государственный суд постановил, что возглавлявшая Таллинн Центристская партия действительно торговала влиянием. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда со всеми вынесенными наказаниями остается в силе.
Бизнесмен в сфере недвижимости Хиллар Тедер (62) поддержал партию в 2020 году, пожертвовав 120 000 евро. Перед этим город Таллинн снизил скидку на сервитут, необходимый для развития проекта недвижимости Porto Franco.
Государственный суд признал всех троих обвиняемых виновными в торговле влиянием и вынес им следующее наказание:
Центристская партия — денежный штраф в размере 1 миллиона евро, который должен быть выплачен государству.
Бывший генеральный секретарь Центристской партии и бывший член Рийгикогу Михаил Корб (44) — 1 год и 2 месяца заключения условно.
Бизнесмен в сфере недвижимости Хиллар Тедер — 1 год и 5 месяцев заключения условно.
После скандала в 2021 году правительство Юри Ратаса с Isamaa и EKRE развалилось. Тогдашний председатель партии Юри Ратас уже сменил партийную прописку и сейчас работает в Европарламенте от Isamaa.