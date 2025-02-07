ФОТО | „Будет тяжело, но мы справимся. Хотим выиграть местные выборы“. Центристы уверены, что выплатят миллионный штраф и восстановят репутацию

„Мы ожидали другого решения, признаюсь честно. Но мы были готовы к этому. У нас есть финансовый план, у нас есть цель победить на местных выборах в этом году“, - начал Михаил Кылварт.

Далее Кылварт сообщил, что в руководстве партии в то время были и другие люди. Он повторил, что именно Юри Ратас был тогда лидером партии. „Они тоже несут ответственность“, - сказал он.

„Мы готовы взять на себя эту ответственность, используя свои собственные средства, - продолжил лидер партии. - Первый „подарок“ мы получили во время предвыборной кампании“, - сказал он о судебном решении.

Что будет дальше? Помимо прочего, Кылварт упомянул, что завтра у него и его коллег по партии будет большое мероприятие. „Мы дадим четкий сигнал нашим коллегам по партии, что мы здесь и с нами ничего не случилось. Мы можем это сделать“. Он добавил, что будет тяжело, но они справятся. „Мы будем даже активнее, чем раньше“, - подчеркнул председатель.

„Покинувшие партию, в том числе ее бывший председатель Юри Ратас, не только предали своих однопартийцев - сегодня мы вынуждены исправлять последствия их действий и решений, - сказал Кылварт. - На протяжении десятилетий мы не раз подвергались нападкам, переживали острые кризисы и справлялись с испытаниями, которые наши противники считали непреодолимыми. На этот раз правление партии тщательно разработало финансовый план и провело реорганизацию работы партии. Эти антикризисные меры мы подготовили заранее и со всей основательностью, чтобы справиться с финансовыми обязательствами“.

Генеральный секретарь Аннели Отт согласна, что будет тяжело. „Но я никогда еще не видела подобной сплоченности в этой организации. Мы точно справимся“, - уточнила она. Лаури Лаатс сообщил, что получил множество звонков и писем с выражением поддержки. „Я повторяю, что, конечно, мы будем продолжать. Центристская партия не исчезнет. Эстония и эстоноземельцы нуждаются в Центристской партии“.