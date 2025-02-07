Пропал в октябре, искать начали в феврале. Полиция просит помощи в поисках 70-летнего мужчины(1)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения Антса-Арнольда, который в середине октября ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа и до сегодняшнего дня не вернулся туда.
Близкие обратились в полицию в среду, 5 февраля, и сообщили, что Антс-Арнольд пропал в середине октября. Насколько известно в данный момент, мужчина ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа в промежутке с 11 по 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон выключен, и близкие не знают, где он находится.
Полицейские общались с близкими и знакомыми Антса-Арнольда и проверяли его возможные места пребывания. До сих пор местонахождение мужчины установить не удалось.
Рост Антса-Арнольда -180 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и борода. Мужчина одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и черную кепку.
Полиция просит всех, у кого есть информация о мужчине, сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112.
Что делать, если вы увидели пропавшего человека?
Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.
Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.
Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).
От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.