Пропал в октябре, искать начали в феврале. Полиция просит помощи в поисках 70-летнего мужчины

Близкие обратились в полицию в среду, 5 февраля, и сообщили, что Антс-Арнольд пропал в середине октября. Насколько известно в данный момент, мужчина ушел из дома в деревне Анниквере волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа в промежутке с 11 по 12 октября и отправился в Кунда. После этого его телефон выключен, и близкие не знают, где он находится.

Полицейские общались с близкими и знакомыми Антса-Арнольда и проверяли его возможные места пребывания. До сих пор местонахождение мужчины установить не удалось.

Рост Антса-Арнольда -180 см, он худощавого телосложения, у него седые волосы и борода. Мужчина одет в коричневую кожаную куртку, темно-синие джинсы и черную кепку.

Полиция просит всех, у кого есть информация о мужчине, сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112.

Что делать, если вы увидели пропавшего человека?

Убедитесь, что это действительно пропавший человек. Сравните приметы: внешность, одежду, особые признаки (шрамы, татуировки и т. д.). Если у вас есть доступ к ориентировке или фотографии, внимательно сопоставьте.

Сразу сообщите об обнаружении, позвонив в полицию.

Предоставьте полиции максимум информации. (Описание: как человек выглядит, во что одет. Место: точный адрес или ориентиры. Действия: что он делал, в какую сторону двигался).

От ваших действий может зависеть судьба человека. Действуйте спокойно и ответственно, предоставляя полиции и спасателям всю необходимую информацию.