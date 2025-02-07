07.02.2025, 16:31
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | „Кейла Кулбет“ потерпел разгромное поражение от одного из лидеров Эстоно-латвийской баскетбольной лиге
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 8 февраля, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ проиграла в домашнем матче латвийскому клубу „Ригас Зелли“ со счетом 60:84.
Команда „Кейла Кулбет“ неудачно начала матч, уступив первую четверть со счетом 15:25, а к перерыву отставание выросло до 25:40. В третьей четверти разница увеличилась до 40:65, и финальная сирена зафиксировала поражение хозяев с разницей в 24 очка — 60:84.
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