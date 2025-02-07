СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Кейла Кулбет“ удивить одного из лидеров Эстоно-латвийской баскетбольной лиге?

„Кейла Кулбет“ продолжает серию неудач в Эстонско-латвийской баскетбольной лиге, проиграв восемь матчей подряд. С текущим результатом 7 побед и 14 поражений команда занимает 12-е место в таблице. В свою очередь, „Ригас Зелли“, имея 17 побед и 5 поражений, уверенно расположился на третьем месте.