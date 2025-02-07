07.02.2025, 16:31
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Сможет ли „Кейла Кулбет“ удивить одного из лидеров Эстоно-латвийской баскетбольной лиге?
Начало в 19:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ проведет домашний матч против латвийского клуба „Ригас Зелли“. Игра начнется в 19:30 и будет доступна для всех подписчиков Delfi.
„Кейла Кулбет“ продолжает серию неудач в Эстонско-латвийской баскетбольной лиге, проиграв восемь матчей подряд. С текущим результатом 7 побед и 14 поражений команда занимает 12-е место в таблице. В свою очередь, „Ригас Зелли“, имея 17 побед и 5 поражений, уверенно расположился на третьем месте.
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