07.02.2025, 16:31
„Кейла Кулбет“ потерпел разгромное поражение от одного из лидеров Эстоно-латвийской баскетбольной лиге
„Кейла Кулбет“ vs „Ригас Зелли“ 15:25; 10:15; 15:25;
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 8 февраля, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Кейла Кулбет“ проиграла в домашнем матче латвийскому клубу „Ригас Зелли“ со счетом 60:84.
„Кейла Кулбет“ продолжает серию неудач в Эстонско-латвийской баскетбольной лиге, проиграв восемь матчей подряд. С текущим результатом 7 побед и 14 поражений команда занимает 12-е место в таблице. В свою очередь, „Ригас Зелли“, имея 17 побед и 5 поражений, уверенно расположился на третьем месте.
Уже подписаны?