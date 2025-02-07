Новости Эстонии
07.02.2025, 11:36

Виновны! Дело Porto Franco: Михаил Корб и Хиллар Тедер получили сроки за торговлю влиянием

 
Хиллар Тедер (слева) и Михаил Корб.
Хиллар Тедер (слева) и Михаил Корб.
ФОТО: Delfi Meedia

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СУДА: Уголовное дело Porto Franco привело к отставке правительства Юри Ратаса в 2021 году. Теперь коррупционеры получили наказание.

Сегодня, 7 февраля, Государственный суд постановил, что возглавлявшая Таллинн Центристская партия действительно торговала влиянием. Таким образом, решение Таллиннского окружного суда со всеми вынесенными наказаниями остается в силе.

Бизнесмен в сфере недвижимости Хиллар Тедер (62) поддержал партию в 2020 году, пожертвовав 120 000 евро. Перед этим город Таллинн снизил скидку на сервитут, необходимый для развития проекта недвижимости Porto Franco.

Государственный суд признал всех троих обвиняемых виновными в торговле влиянием и вынес им следующее наказание:

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