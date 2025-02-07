ОТ РЕДАКЦИИ | Эстония может обойтись без России: отключимся от российской энергосистемы и порвем с империей!
Отсоединение стран Балтии от системы BRELL принесет пользу Эстонии, Латвии и Литве и уменьшит возможности России вести гибридную войну против наших стран.
9 февраля свершится историческое событие: Эстония, Латвия и Литва окончательно выходят из системы БРЭЛЛ. Таким образом, спустя 34 года независимости страны Балтии разрывают связь с энергосистемами России (включая Калининградскую область) и Беларуси.
В настоящее время энергосистема Эстонии связана с российской энергосистемой через три линии переменного тока напряжением 330 кВ. В мировых практиках небольшие энергосистемы подключаются к более крупным, так как в больших системах частота остается значительно более стабильной, повышается надежность работы, а также предоставляются различные технические и экономические преимущества. Энергосистемы, соединенные между собой линиями переменного тока, образуют единое синхронное пространство или, иначе говоря, работают в синхронном параллельном режиме.
После восстановления независимости в 1991 году энергосистема стран Балтии осталась синхронно соединенной с Россией и Беларусью, поскольку альтернатив попросту не существовало.
Подобная ситуация, разумеется, сложилась не вчера – привязанность энергосистем стран Балтии к России является наследием советского периода. Во времена СССР энергосети Эстонии, Латвии и Литвы были полностью интегрированы в единую энергосистему Советского Союза. После восстановления независимости в 1991 году энергосистема стран Балтии осталась синхронно соединенной с Россией и Беларусью, поскольку альтернатив попросту не существовало.
В 2001 году было подписано соглашение БРЭЛЛ, которое регулировало энергетические потоки между странами Балтии, Россией и Беларусью, а также определяло принципы их синхронной работы.
Готовящийся „развод“ имеет множество преимуществ. Во-первых, он привлек значительные инвестиции в нашу энергетическую инфраструктуру, позволив модернизировать систему и подготовиться к выходу из БРЭЛЛ. Во-вторых, это значительно повышает безопасность Эстонии, учитывая, насколько склонен наш восточный сосед к организации диверсий и ведению гибридной войны. Благодаря выходу из БРЭЛЛ у Кремля останется меньше возможностей для давления на Балтию через энергетику. В-третьих, это открывает путь к созданию единого энергетического рынка с Европой – с общими правилами регулирования, единой инфраструктурой и согласованной инвестиционной политикой.
Риски с точки зрения математической вероятности ничтожны и теоретичны. К этому переходу тщательно готовились начиная с 2018 года и особенно интенсивно — последний год. Следует отметить, что определенные пророссийские круги пытались посеять панику среди людей, живущих преимущественно в российском информационном пространстве в странах Балтии. Основной их аргумент снова заключается в том, что Эстония, Латвия и Литва не могут обойтись без России, но реальность совершенно противоположна — три балтийские страны на протяжении последних 34 лет доказали, что нам не нужен этот отсталый, агрессивный и реакционный государственный конструкт с столицей в Москве.
И 9 февраля 2025 года войдет в историю — будут окончательно разорваны последние советские рудименты, которые когда-то связывали нас с империей.
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