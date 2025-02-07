ОТ РЕДАКЦИИ | Эстония может обойтись без России: отключимся от российской энергосистемы и порвем с империей!

9 февраля свершится историческое событие: Эстония, Латвия и Литва окончательно выходят из системы БРЭЛЛ. Таким образом, спустя 34 года независимости страны Балтии разрывают связь с энергосистемами России (включая Калининградскую область) и Беларуси.

В настоящее время энергосистема Эстонии связана с российской энергосистемой через три линии переменного тока напряжением 330 кВ. В мировых практиках небольшие энергосистемы подключаются к более крупным, так как в больших системах частота остается значительно более стабильной, повышается надежность работы, а также предоставляются различные технические и экономические преимущества. Энергосистемы, соединенные между собой линиями переменного тока, образуют единое синхронное пространство или, иначе говоря, работают в синхронном параллельном режиме.

После восстановления независимости в 1991 году энергосистема стран Балтии осталась синхронно соединенной с Россией и Беларусью, поскольку альтернатив попросту не существовало.

Подобная ситуация, разумеется, сложилась не вчера – привязанность энергосистем стран Балтии к России является наследием советского периода. Во времена СССР энергосети Эстонии, Латвии и Литвы были полностью интегрированы в единую энергосистему Советского Союза. После восстановления независимости в 1991 году энергосистема стран Балтии осталась синхронно соединенной с Россией и Беларусью, поскольку альтернатив попросту не существовало.

В 2001 году было подписано соглашение БРЭЛЛ, которое регулировало энергетические потоки между странами Балтии, Россией и Беларусью, а также определяло принципы их синхронной работы.