78-летний четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью „Спорт-Экспрессу“ рассказал, что получает пенсию в размере 140 тыс. рублей (примерно 1370 евро в месяц), однако, по его словам, сбережений у него не осталось.

„Я нищий! На три пенсии живу. Олимпийская — 52 тыс. [руб.]. Офицерская как у подполковника в отставке — 62 тыс. И 26 — от родного региона“, — сказал 78-летний Тихонов.

Бывший биатлонист отметил, что раньше „был богатым человеком, создавшим крупнейшее агрохозяйство в России“, но, по его словам, „всё разворовали“, а его самого „раздели подчистую“.

Он неоднократно оказывался в центре скандалов, порой даже подвергаясь уголовным преследованиям. Тем не менее, ему удавалось избежать серьёзных наказаний.

В 2000–2007 годах Александр Тихонов был одним из подозреваемых в организации попытки покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2007 году его приговорили к трём годам лишения свободы, но освободили по амнистии.

„В квартире во время обыска 15 человек работали! <...> Растащили всё! Украшения, раритетные монеты, телефоны. Через девять с половиной лет пришёл домой, открыл дверь — шаром покати“, — рассказал биатлонист.

Тихонов добавил, что единственным, чего не решились присвоить, были его оружие и карабины. „43 ствола. Среди них коллекционные, которые стоят огромных денег. Уникальные модели — Франца Мацки, Auguste Lebeau, James Purdey, Westley Richards, Webley & Scott. А их сгребли, как дрова! Возвратили поцарапанными, побитыми...“ — заключил он.

Помимо четырёх олимпийских золотых медалей, Александр Тихонов является 11-кратным чемпионом мира.

Александр Тихонов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину выражает поддержку российскому президенту и поддерживает официальную риторику российской власти в отношении конфликта.