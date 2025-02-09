Новости Эстонии
09.02.2025, 13:20

В Эстонии степень тяжести инвалидности устанавливают эксперты, не имеющие права работать врачами

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Для установления компетентности врача-эксперта приходится проходить такой же сложный путь, как и человеку, в отношении которого Департамент социального страхования вынес решение, что он больше не инвалид, хотя его состояние не изменилось или даже ухудшилось.
Для установления компетентности врача-эксперта приходится проходить такой же сложный путь, как и человеку, в отношении которого Департамент социального страхования вынес решение, что он больше не инвалид, хотя его состояние не изменилось или даже ухудшилось.
ФОТО: desidesidesi | Shutterstock

В Департаменте социального страхования работают люди, которые закончили медицинский факультет Тартуского университета более 40 лет назад и десятилетиями не работали по специальности, но они являются врачами-экспертами, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.

В рамках действующей в настоящее время системы оценки инвалидности степень тяжести недостатка здоровья определяется врачами-экспертами Департамента социального страхования (SKA), которые принимают решение на основании экспертного заключения. Однако выяснилось, что два человека, работающие врачами-экспертами в SKA, не зарегистрированы как медицинские работники и поэтому не имеют права работать врачами. Они закончили медицинский факультет Тартуского университета в 1970-х и 1980-х годах.

Так, Майу Элкен, работающая в SKA врачом-экспертом, последние десятилетия является не врачом, а филологом. Она и сейчас, продолжая работать врачом-экспертом, преподает шведский язык на отделении скандинавских языков Института мировых языков и культур Тартуского университета.

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