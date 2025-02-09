В Эстонии степень тяжести инвалидности устанавливают эксперты, не имеющие права работать врачами

Для установления компетентности врача-эксперта приходится проходить такой же сложный путь, как и человеку, в отношении которого Департамент социального страхования вынес решение, что он больше не инвалид, хотя его состояние не изменилось или даже ухудшилось.

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