09.02.2025, 13:20
В Эстонии степень тяжести инвалидности устанавливают эксперты, не имеющие права работать врачами(41)
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В Департаменте социального страхования работают люди, которые закончили медицинский факультет Тартуского университета более 40 лет назад и десятилетиями не работали по специальности, но они являются врачами-экспертами, пишет издание LP/Eesti Päevaleht.
В рамках действующей в настоящее время системы оценки инвалидности степень тяжести недостатка здоровья определяется врачами-экспертами Департамента социального страхования (SKA), которые принимают решение на основании экспертного заключения. Однако выяснилось, что два человека, работающие врачами-экспертами в SKA, не зарегистрированы как медицинские работники и поэтому не имеют права работать врачами. Они закончили медицинский факультет Тартуского университета в 1970-х и 1980-х годах.
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