Эстонию ждет масштабная замена электросчетчиков. Elektrilevi готовится к новому тендеру

Изменение обусловлено требованием, согласно которому Elektrilevi должна перейти на 15-минутный интервал учета не позднее 2031 года. Стоимость проекта составит от 70 до 120 миллионов евро.

„Наша цель — найти наиболее подходящее решение для эстонского рынка среди предлагаемых во всем мире, — пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм. — Исследования рынка помогут выявить потенциальных партнеров и технологические решения, чтобы в дальнейшем провести международную закупку. Счетчики нового поколения — это не просто измерительные приборы, а важная часть интеллектуальной электросети, с помощью которой мы сможем в будущем предложить клиентам дополнительные услуги, помимо учета“.

Важно! Пока замена счетчиков не проводится

В ходе исследования рынка будет осуществлен поиск решений по поставке современных счетчиков и монтажу оборудования, а также изучены возможности создания необходимых коммуникационных решений и заказа централизованной системы управления счетчиками. Проект обусловлен законодательными требованиями, которые предусматривают переход на 15-минутный учет потребления.

„Это дает хорошую возможность превратить всю электросеть в более современную, — отметил Хярм. — Новые счетчики помогут автоматически обнаруживать все неисправности в будущем и более эффективно управлять сетью“.

Исследование рынка и подготовка к закупкам будут проведены в этом году. Замену счетчиков планируется начать в 2027 году.

Потребителям важно знать, что пока замена счетчиков не производится. По результатам исследования рынка будет проведена процедура закупки, и после определения победителя закупки потребителя проинформируют об изменениях.

Предупреждение

От имени Elektrilevi распространяется мошенническая схема с запросом личных данных и подписей Smart-ID для замены счетчика. Важно знать, что Elektrilevi не запрашивает такие данные по телефону или электронной почте. Не передавайте пароли и не открывайте подозрительные ссылки! При необходимости обращайтесь в клиентскую службу.

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