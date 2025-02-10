Нотариусы в небольших городах Эстонии зарабатывают ниже прожиточного минимума. Насколько будут повышены сборы?

„С 2027 года, когда многие нотариусы достигнут пенсионного возраста, будет трудно заполнить вакансии нотариусов за пределами Таллинна и Тарту, - сказала в разговоре с журналистом газеты Maaleht председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Если уже сейчас в сельской местности появляются свободные должности нотариусов, то желающих туда идти практически нет“.

Недавно проводился конкурс по поиску нотариуса в Пярну. Туда отправился один кандидат в нотариусы, который работал в Таллинне, и он стал единственным претендентом. Только один желающий был на место нотариуса и в Йыхви. Но когда недавно освободилась должность нотариуса в Таллинне, то в конкурсе участвовали восемь человек, из которых пять сейчас работают в уездах.