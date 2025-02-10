10.02.2025, 08:15
Нотариусы в небольших городах Эстонии зарабатывают ниже прожиточного минимума. Насколько будут повышены сборы?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
За пределами Таллинна и Тарту доходы нотариусов настолько низкие, что бывает сложно заполнить эти вакансии. На столе правительства лежит законопроект, который предусматривает повышение платы за их услуги, в первую очередь при нотариальном заверении сделок с недвижимостью малой стоимости, а также завещаний, доверенностей и некоторых других услуг.
„С 2027 года, когда многие нотариусы достигнут пенсионного возраста, будет трудно заполнить вакансии нотариусов за пределами Таллинна и Тарту, - сказала в разговоре с журналистом газеты Maaleht председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Если уже сейчас в сельской местности появляются свободные должности нотариусов, то желающих туда идти практически нет“.
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