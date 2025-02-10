Экономика
10.02.2025, 08:15

Нотариусы в небольших городах Эстонии зарабатывают ниже прожиточного минимума. Насколько будут повышены сборы?

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На селе выгодных сделок меньше: если в Таллинне средний оборот нотариального бюро составлял 50 108 и в Тарту 41 775 евро, то в остальной Эстонии только 17 936 евро
На селе выгодных сделок меньше: если в Таллинне средний оборот нотариального бюро составлял 50 108 и в Тарту 41 775 евро, то в остальной Эстонии только 17 936 евро
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

За пределами Таллинна и Тарту доходы нотариусов настолько низкие, что бывает сложно заполнить эти вакансии. На столе правительства лежит законопроект, который предусматривает повышение платы за их услуги, в первую очередь при нотариальном заверении сделок с недвижимостью малой стоимости, а также завещаний, доверенностей и некоторых других услуг.

„С 2027 года, когда многие нотариусы достигнут пенсионного возраста, будет трудно заполнить вакансии нотариусов за пределами Таллинна и Тарту, - сказала в разговоре с журналистом газеты Maaleht председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон. - Если уже сейчас в сельской местности появляются свободные должности нотариусов, то желающих туда идти практически нет“.

Недавно проводился конкурс по поиску нотариуса в Пярну. Туда отправился один кандидат в нотариусы, который работал в Таллинне, и он стал единственным претендентом. Только один желающий был на место нотариуса и в Йыхви. Но когда недавно освободилась должность нотариуса в Таллинне, то в конкурсе участвовали восемь человек, из которых пять сейчас работают в уездах.

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