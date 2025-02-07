В Ласнамяэ на пешеходном переходе сбили девушку

Как сообщила полиция, вчера в 20:12 на Нарвском шоссе в Таллинне на улице Мартса произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем Citroen Berlingo, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 18-летнюю девушку.

В социальных сетях распространилась информация, что девушка погибла. Полиция опровергла это, сообщив RusDelfi, что девушка находится в больнице в отделении ортопедии под наблюдением медиков. Ее жизни ничто не угрожает.

Важно носить отражатель!

К сожалению, на дорогах эстонии ежегодно погибают пешеходы, в том числе, на перешеходных переходах. Несмотря на то, что у пешехов преимущество, не стоит забывать об осторожности, поскольку в зимнее время дороги скользкие, а на улице темно.

Важно обязательно правильно носить отражатель. Блики отражателя видны водителю автомобиля до появления в поле видимости самого пешехода, что существенно снижает риск опасных ситуаций на дороге.

Отражатель должен быть закреплен таким образом, чтобы был заметен водителю проезжающего транспорта. Правильным будет закрепить отражатель на веревочке с правой стороны, чтобы он находился на уровне колена, на расстоянии 50-80 см от земли. Для большего эффекта отражатель можно носить с двух сторон, и тогда он обязательно сделает вас заметным в свете фар автомобиля. При желании для безопасности отражатель можно закрепить на детской коляске, санках и даже на своем домашнем питомце, если вам приходится его выгуливать.

С приходом зимы водителям также следует быть предельно внимательными при движении по дорогам города, особенно в темное время суток и вблизи тротуаров, пешеходных дорожек и во дворах. Погодные условия быстро меняются, поэтому старайтесь выбирать подходящий погоде стиль вождения, чтобы избегать опасных ситуаций и не подвергать жизни пешеходов опасности.

Помните, что всех вас ждут дома, поэтому стоит более серьезно отнестись к такой вещи, как светоотражатель. И если у вас нет отражателя на верхней одежде, то сегодня же приобретите его и закрепите по всем правилам.