ФОТО | Положенная полтора года назад плитка на улице Вана-Каламая гремит и отваливается

„Плиты на перекрестке, скорее всего, ломаются из-за того, что в этом месте интенсивное движение транспорта, в том числе автобусов, что создает большую нагрузку на плиты“, — сказал Элари Удам, заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

По словам Удама, недостатки, связанные с перекрестком Вана-Каламая — Нийне — Тёэстузе, будут устранены не позднее 31 мая, когда ситуацию восстановят ​​в соответствии с проектом. „К сожалению, выполнить эту работу раньше не представляется возможным из-за погодных условий“, — добавил он.

По словам читателя Delfi, в последние дни движение там сопровождается грохотом отваливающейся плитки.

Выиграл главный приз за архитектуру

Улица Вана-Каламая известна удобством для пешеходов и велосипедистов. Она также получила главную архитектурную премию Капитала культуры 2024 года.

На последнем публичном обсуждении трамвайной линии в Пельгуранна, городской архитектор Андро Мянд указал на улицу Вана-Каламая как на проект, решения которого будут браться городом за основу в ближайшие годы при работе над другими проектами. Бывшая старейшина Пыхья-Таллина Мануэла Пихлап (Центристская партия) на ее открытии назвала улицу Вана-Каламая „самой современной и интересной улицей Таллинна“.

Улица была открыта в сентябре 2023 года трехдневным фестивалем. В результате работ по реконструкции Вана-Каламая, длившихся год, в Каламая появилась главная улица, соединяющая Старый город и набережную. На перестроенной улице пешеходам и велосипедистам было предоставлено больше места по сравнению с автомобилями, а уличное пространство приобрело новый облик с помощью современной уличной мебели, озеленения и площадок. Уличное пространство было обновлено на основе работы „Kasvulava“ (архитектурное бюро Kavakava OÜ), выигравшей архитектурный конкурс в 2017 году.

Стоимость проекта составила 9,7 млн ​​евро. Реновацию улицы осуществляла Tallinna Teede AS.

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