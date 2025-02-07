Будущие помощники полицейских подверглись опасному облучению. УФ-лампа проработала семь часов вместо пяти минут

Глава инфобюро Ляэнеской префектуры Янно Руус сообщил изданию Delfi, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) в настоящее время пытается выяснить, почему лампы горели в то время, когда в помещении находились люди, как долго это происходило и знали ли находящиеся в помещении об их использовании.