07.02.2025, 11:54
Будущие помощники полицейских подверглись опасному облучению. УФ-лампа проработала семь часов вместо пяти минут
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу 11 стажеров и три инструктора подверглись воздействию опасного излучения во время учебного занятия для помощников полицейских в полицейской школе Пайкузе. Пострадавшие потихоньку восстанавливаются, но до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, как такое могло произойти.
Глава инфобюро Ляэнеской префектуры Янно Руус сообщил изданию Delfi, что Департамент полиции и погранохраны (PPA) в настоящее время пытается выяснить, почему лампы горели в то время, когда в помещении находились люди, как долго это происходило и знали ли находящиеся в помещении об их использовании.
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