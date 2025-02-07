Тендер на четырехполосный участок шоссе Таллинн-Пярну провалился(1)
Тендер на строительство четырехполосного участка шоссе Таллинн-Пярну протяженностью 22 км провалился из-за слишком высокой цены поступивших предложений, пишет RusERR.
Тендер был объявлен Транспортным департаментом на перестройку 22-километрого участка шоссе Таллинн-Пярну от Либатсе до Нурме. Максимальный запланированный бюджет строительства составлял 60 млн евро, а самое дешевое предложение поступило на 69 млн евро, сообщила „Актуальная камера“.
Некоторые предложения были представлены на сумму более 100 млн евро.
Прошлым летом Транспортный департамент пытался провести тендер на строительство 12-километрого отрезка Аве-Нурме, но тот тендер также провалился.
Теперь департамент планирует разбить отрезок шоссе от Либатсе до Нурме на четыре участка, проведя по ним отдельные тендеры, а также уменьшив ширину шоссе. Ведомство рассчитывает, что это позволит в итоге снизить общую стоимость строительства на 10 млн евро, поскольку в тендерах меньшего размера сможет участвовать больше строительных фирм.