ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1079-й день) | СМИ: спустя полгода после вторжения в Курскую область ВСУ предприняли новое наступление

Стороны сообщают о ночных атаках дронов. Российские войска поздно вечером в среду атаковали Харьков беспилотниками, в результате повреждения получил местный рынок, сообщили власти. Российские телеграм-каналы со ссылкой на жителей Краснодарского края сообщают об атаках украинских дронов на город Приморско-Ахтарск, где расположен военный аэродром. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых виден пожар — предположительно, в районе аэродрома. В Ростовской области минувшей ночью сбили украинские беспилотники, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. „Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку на Ростовскую область, уничтожив БПЛА в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах“, — написал он в телеграме.По данным Слюсаря, пострадавших нет. Об атаке беспилотников также сообщили власти Ахтубинского района Астраханской области. „Повреждений и пострадавших нет“, — говорится в сообщении местной администрации. Мужчина и две девушки 18 и 14 лет погибли в селе Логачёвка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль. Находившиеся в машине люди погибли на месте.

Reuters: применяемые Россией против Украины северокорейские ракеты внезапно стали точнее. Баллистические ракеты из КНДР, выпущенные по Украине российскими войсками с конца декабря 2024-го, оказались более точными по сравнению с теми, что Россия применяла в течение предыдущих месяцев, сообщили агентству Reuters два высокопоставленных украинских источника. Среднее круговое отклонение новых ракет составляет 50-100 метров, в то время как первые северокорейские ракеты приземлялись в радиусе 1-3 км от цели, сказал собеседник агентства. Источники агентства объясняют возросшую точность ракет тем, что КНДР, вероятно, стала применять более точные навигационные системы или усовершенствованный рулевой механизм. Эксперты также указывают на другие возможные причины: более точное целеуказание для ракетных расчетов; предоставленные Россией новые компоненты системы наведения и усовершенствования, основанные на данных и опыте, накопленном северокорейскими учеными за время войны. По словам источников агентства, Россия начала обстреливать Украину северокорейскими баллистическими ракетами малой дальности К-23, К-23А и К-24 в конце 2023 года и с тех пор выпустила около 100 ракет.

Первые истребители Mirage 2000 прибыли сегодня в Украину, написал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети X. Он также сообщил, что управлять истребителями будут украинские пилоты, прошедшие многомесячное обучение во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине Mirage 2000-5 в июне 2024 года. Макрон тогда назвал и конкретную модификацию истребителя — Mirage 2000-5. Владимир Зеленский позже в четверг подтвердил получение первых истребителей Mirage 2000 от Франции.

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что шансы Украины вернуть себе ядерное оружие близки к нулю. „Вероятность того, что они получат обратно свое ядерное оружие, находится где-то между малой и нулевой“, — сказал Кит Келлог. „Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет“. В начале недели президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану снова упомянул ядерное оружие как гарантию безопасности Украины.

Великобритания созывает очередное заседание в формате „Рамштайн“. Об этом говорится в сообщении Объединенной делегации Великобритании при НАТО в соцсети Х. „Министр обороны Великобритании Джон Хили созывает Контактную группу по поддержке обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля“, — указывается в сообщении. Министр обороны США Пит Хегсет, который на следующей неделе отправится в Европу, планирует посетить встречу по Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает издание Politico по ссылкой на свои источники.

Российское Минобороны сообщило о наступлении ВСУ в Курской области. Как утверждает российское военное ведомство, с утра ВСУ „предприняли попытку контрнаступательных действий“ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок. В заявлении Минобороны указывается, что украинские военные задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Упомянутые ведомством населенные пункты находятся в нескольких километрах в юго-востоку от районного центра — города Суджа, который находится с прошлого года под контролем ВСУ. О масштабном наступлении ВСУ в Курской области написали также Z-каналы и российские „военкоры“. Утверждается, что в юго-востоку от Суджи идут тяжелые бои. Участок, на котором ведется наступление ВСУ, нельзя считать перспективным, отмечает военный обозреватель Русской службы Би-би-си Илья Абишев. Вероятно, цель этой украинской операции — оттеснить на восток российские части, продвинувшиеся ближе других к райцентру, и снять угрозу его штурма. В случае потери контроля ВСУ над Суджей удержание остальной территории Курской области теряет смысл, пишет Абишев. По состоянию на 21:00 подразделениями группировки войск „Север“ сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, говорится в вечернем заявлении российского Минобороны. Украинские военные не комментировали сообщения о наступлении ВСУ в Курской области.

США не представят мирный план по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом рассказал в интервью телеканалу Newsmax спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он сказал, что сообщения СМИ о том, что он сам представит мирный план на Мюнхенской конференции 14-16 февраля, не соответствуют действительности. Кроме того, он заявил, что этот план вовсе не будет оглашен на следующей неделе. „Мирный план будет представлять президент США, а не Кит Келлог. Мы поможем ему подготовиться, но этого не случится на следующей неделе“, — сказал Келлог. Он добавил, что перед оглашением плана необходимо провести ряд переговоров.

Украина готова к переговорам с Сеулом о передаче северокорейских пленных — посол Украины в Южной Корее, рассказал в интервью The Korea Times посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. „Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в КНДР, а также в случае их отказа вернуться, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности с Республикой Корея, относительно возможностей их передачи третьим странам“, — сказал Пономаренко. В январе украинские власти сообщили, что ВСУ захватили в Курской области двух северокорейских военных. Украинские спецслужбы допрашивали их с помощью сотрудников южнокорейской разведки.