Правительство Финляндии решило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Согласно законопроекту, власти Финляндии хотят запретить приобретать недвижимость „гражданам стран, которые участвуют в агрессивной войне и могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии“. Хотя в самом тексте отдельно не выделена Россия, направленность законопроекта против россиян в своем заявлении подтвердил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Граждан таких стран не коснется запрет, если у них есть постоянный вид на жительство или гражданство Финляндии. В случае наличия ПМЖ, желающие купить недвижимость должны будут пройти проверку Минобороны и получить специальное разрешение.

„Россия представляет собой долгосрочную угрозу безопасности Европы, а недвижимость является одним из средств враждебного влияния. Угрозы могут быть направлены на экономику, инфраструктуру, возможности для бизнеса, безопасность поставок или способность государства обеспечивать безопасность населения. Мы разработали этот законопроект, потому что хотим снизить все возможные риски“, – говорится в заявлении министра обороны.

Законопроект планируют рассмотреть во время весенней сессии. В министерстве обороны выразили уверенность, что документ найдет широкую поддержку в парламенте независимо от партийной принадлежности депутатов. В случае его принятия ведомство планирует также внести законопроект, который обеспечит контроль и надзор министерством обороны над уже проданными россиянам объектами недвижимости.

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