Таллиннское горсобрание приняло решение компенсировать горожанам повышение земельного налога
Таллиннское горсобрание на заседании в четверг (6.02) приняло постановление, согласно которому город компенсирует в 2025 году жителям и предприятиям повышение государством земельного налога. Компенсация коснется почти 50 000 таллиннцев.
Подготовленная Таллиннской горуправой мера вызвана отменой нынешней правительственной коалицией действовавшего ранее правила, согласно которому земельный налог не должен был повышаться более чем на 10% в год. В 2025 году рост земельного налога может составить до 50%.
Кроме того, с будущего года отменяется действовавшее более десяти лет освобождение от налога на землю под жилыми домами, что особенно сильно ударит по Таллину как самоуправлению с наибольшим числом жителей, отмечает
В связи с государственными правилами возврат средств не происходит автоматически. Жители города или предприятия, у которых земельный налог в 2025 году увеличился не менее, чем на 5 евро, должны подать заявку на возврат после уплаты налога в электронной среде или в бюро обслуживания.
Подробности о процессе подачи ходатайств будут доведены до сведения горожан после завершения разработки соответствующих интернет-решений. Заявки можно будет подавать в два этапа в зависимости от размера земельного налога: первый этап начнется в апреле 2025 года, а второй — в октябре. Для физических лиц предельного размера для поддержки нет, а для юридических лиц максимальная сумма составляет 1000 евро.