ФОТО | Машина впереди ехала медленно, и водитель пошел на обгон. Маневр закончился серьезной аварией

Сегодня в 16.43 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 18-м километре шоссе Маса — Лаймъяла — Тумала (село Кыйгусте, Сааремаа), где столкнулись легковые автомобили Dacia Dokker и Citroën C4 Picasso.

По первоначальным данным, столкновение произошло, когда автомобиль Dacia, за рулем которого находился 52-летний мужчина, стал обгонять по встречной полосе медленно ехавший Citroën, а последний в это самое время начал совершать левый поворот на дорогу Кыйгусте — Сяэретирби.

Как сообщила полиция, в обеих машинах в момент аварии находились только водители. Скорая помощь доставила управлявшую автомобилем Citroën 51-летнюю женщину в больницу. Водители были трезвыми и имели водительские права.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.