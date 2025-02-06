Говорил ли Квентин Тарантино, что его девиз — делать фильмы, а не детей?

Поэтому неудивительно, что многие популярные Telegram-каналы, рассказавшие о штрафе жительнице Севастополя, уточнили, что наказание ей назначили за фейковую цитату Тарантино. Однако это не совсем верное утверждение. Режиссёр далеко не всегда придерживался нынешних жизненных приоритетов: долгое время он не обзаводился семьёй, несмотря на множество романов. В 2009 году в интервью журналу GQ Тарантино заявил:

Более того, искомая фраза не встречается на английском языке, а на русском её не приводят ни в одном профильном авторитетном источнике или хотя бы со ссылкой на конкретное интервью. Некоторые русскоязычные ресурсы ссылались на упоминавшуюся выше книгу автора по имени Микки Нокс. Так звали американского актёра, в честь которого Тарантино назвал главного героя в сценарии, ставшем основой для фильма Оливера Стоуна „Прирождённые убийцы“. Однако книгу о Тарантино в 2020 году написал не он (артиста уже семь лет как не было в живых), а россиянка Елизавета Мигунова, публикующаяся под псевдонимом Микки Нокс . Судя по всему, цитату для своей работы она взяла из Сети.

В 2018 году Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик. Спустя два года, незадолго до 57-летия режиссёра, у пары родился сын , а ещё через два года — дочь . В январе 2025 года Тарантино заявил , что не хочет снимать свой новый (как ожидается, последний) фильм, пока его первенцу не исполнится хотя бы шесть лет. Так что нынешняя жизнь кинематографиста прямо противоречит вирусной цитате — как минимум после выхода на экраны „Однажды в Голливуде“ в 2019 году он занимается детьми, а не фильмами.

„Когда я снимаю кино, я не занимаюсь ничем другим. Всё ради кино. У меня нет жены. У меня нет ребёнка. Ничто не может встать у меня на пути. <…> Я не говорю, что никогда не женюсь или не заведу ребёнка до 60 лет. Но я принял решение на данный момент идти по этому пути в одиночку. Потому что это моё время. Это моё время снимать фильмы“.

Десять лет спустя в интервью журналу Time Тарантино дал понять, что такой подход себя исчерпал:

„Я построил всю свою жизнь, чтобы делать это. Я не женился, у меня не было детей. Я просто решил, что это моё время снимать фильмы. <…> И теперь оно близится к концу. Я хочу иметь возможность заниматься другими делами и не ставить свою жизнь на кон, как я делал последние 28 лет. Я не расстраиваюсь из-за этого“.

Таким образом, хотя Тарантино и не называл своим девизом фразу „делать фильмы, а не детей“, он говорил о времени снимать фильмы и противопоставлял его времени на детей. Также он не называл детей маленькими сопливыми ублюдками и не изъявлял желание веселиться вместо того, чтобы проводить с ними время. Эта сильно искажённая и удлинённая версия цитаты из интервью GQ начала распространяться в Рунете примерно с 2013 года. А до того около двух лет циркулировал короткий вариант „Сейчас время делать фильмы, а не детей“, который можно считать промежуточным между оригинальным заявлением и нынешней вирусной версией. При этом режиссёр признавался, что в начале 2000-х годов, как и сейчас, болел „детской лихорадкой“, то есть испытывал сильное желание завести детей.

Итог: Полуправда

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