Говорил ли Квентин Тарантино, что его девиз — делать фильмы, а не детей?
В русскоязычном сегменте Сети можно встретить фразу, приписываемую культовому американскому режиссёру. Мы проверили, говорил ли он что-либо подобное.
Цитата „Делать фильмы, а не детей — мой девиз. К чёрту маленьких сопливых ублюдков. Я хочу веселиться“ упоминается в книге „Диалоги — моя фишка. Чёрные заповеди Тарантино“ (автор — Микки Нокс), в популярных постах в Facebook, во „ВКонтакте“ и X, а также в сетевых цитатниках. В феврале 2025 года жительницу Севастополя, опубликовавшую это высказывание в соцсетях, российский суд приговорил к штрафу в 50 000 руб. за „пропаганду привлекательности отказа от деторождения“. Об этом рассказали „Осторожно, новости“, The Insider и другие издания.
В 2018 году Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэлле Пик. Спустя два года, незадолго до 57-летия режиссёра, у пары родился сын, а ещё через два года — дочь. В январе 2025 года Тарантино заявил, что не хочет снимать свой новый (как ожидается, последний) фильм, пока его первенцу не исполнится хотя бы шесть лет. Так что нынешняя жизнь кинематографиста прямо противоречит вирусной цитате — как минимум после выхода на экраны „Однажды в Голливуде“ в 2019 году он занимается детьми, а не фильмами.
Более того, искомая фраза не встречается на английском языке, а на русском её не приводят ни в одном профильном авторитетном источнике или хотя бы со ссылкой на конкретное интервью. Некоторые русскоязычные ресурсы ссылались на упоминавшуюся выше книгу автора по имени Микки Нокс. Так звали американского актёра, в честь которого Тарантино назвал главного героя в сценарии, ставшем основой для фильма Оливера Стоуна „Прирождённые убийцы“. Однако книгу о Тарантино в 2020 году написал не он (артиста уже семь лет как не было в живых), а россиянка Елизавета Мигунова, публикующаяся под псевдонимом Микки Нокс. Судя по всему, цитату для своей работы она взяла из Сети.
Поэтому неудивительно, что многие популярные Telegram-каналы, рассказавшие о штрафе жительнице Севастополя, уточнили, что наказание ей назначили за фейковую цитату Тарантино. Однако это не совсем верное утверждение. Режиссёр далеко не всегда придерживался нынешних жизненных приоритетов: долгое время он не обзаводился семьёй, несмотря на множество романов. В 2009 году в интервью журналу GQ Тарантино заявил:
„Когда я снимаю кино, я не занимаюсь ничем другим. Всё ради кино. У меня нет жены. У меня нет ребёнка. Ничто не может встать у меня на пути. <…> Я не говорю, что никогда не женюсь или не заведу ребёнка до 60 лет. Но я принял решение на данный момент идти по этому пути в одиночку. Потому что это моё время. Это моё время снимать фильмы“.
Десять лет спустя в интервью журналу Time Тарантино дал понять, что такой подход себя исчерпал:
„Я построил всю свою жизнь, чтобы делать это. Я не женился, у меня не было детей. Я просто решил, что это моё время снимать фильмы. <…> И теперь оно близится к концу. Я хочу иметь возможность заниматься другими делами и не ставить свою жизнь на кон, как я делал последние 28 лет. Я не расстраиваюсь из-за этого“.
Таким образом, хотя Тарантино и не называл своим девизом фразу „делать фильмы, а не детей“, он говорил о времени снимать фильмы и противопоставлял его времени на детей. Также он не называл детей маленькими сопливыми ублюдками и не изъявлял желание веселиться вместо того, чтобы проводить с ними время. Эта сильно искажённая и удлинённая версия цитаты из интервью GQ начала распространяться в Рунете примерно с 2013 года. А до того около двух лет циркулировал короткий вариант „Сейчас время делать фильмы, а не детей“, который можно считать промежуточным между оригинальным заявлением и нынешней вирусной версией. При этом режиссёр признавался, что в начале 2000-х годов, как и сейчас, болел „детской лихорадкой“, то есть испытывал сильное желание завести детей.
Итог: Полуправда