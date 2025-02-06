Говорил ли Трамп-младший, что Зеленский трижды просил приглашения на инаугурацию президента США, но получал отказ?
В январе 2025 года в Рунете распространилась новость о том, что, по словам сына президента США, украинский лидер трижды просил пригласить его на инаугурацию Трампа, но каждый раз ему отказывали. Мы проверили подлинность подобных публикаций.
18 января в русскоязычных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал приглашение на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, но не получил ожидаемого ответа. В качестве первоисточника этой новости обычно указывают сториз, якобы опубликованную сыном избранного американского лидера, Дональдом Трампом — младшим. Утверждается, что он не только предал огласке эту историю, но и назвал Зеленского чудаком, поскольку тот, несмотря на отказ, стал „вести себя так, будто сам решил не ехать“.
Новость со ссылкой на Трампа-младшего опубликовали „РИА Новости“, „Царьград“, „Белта“ и EADaily, а также Telegram-каналы „Саня во Флориде“ (528 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Легитимный“ (383 000), „Zлой пруф“ (294 000), „Два майора“ (285 000), „ЗеРада“ (281 000), „Соловьёв“ (268 000) и др. „Аргументы и факты“, „Вести“ и Lenta.ru утверждают, что об отказе пригласить Зеленского на инаугурацию Трампа рассказал в соцсетях другой сын американского президента — Бэррон. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале сообщила о трижды полученном отказе, не называя источник информации вовсе. Её пост набрал более 440 000 просмотров.
Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента США 20 января 2025 года в Вашингтоне. Впервые за 40 лет церемония прошла не на открытом воздухе, в Ротонде Капитолия (как объяснял сам политик, из-за ожидавшейся экстремально холодной погоды). В своей инаугурационной речи Трамп не упомянул напрямую российское вторжение в Украину, хотя в ходе предвыборной кампании обещал в случае избрания прекратить войну за 24 часа. При этом президент США отметил: „Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выиграем, но и войнами, которые мы закончим, и, что самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступаем“. На следующий день Трамп сказал, что Путин разрушает Россию, не желая заключать сделку по прекращению огня в Украине.
Ещё одной особенностью инаугурации, которая в США считается исключительно внутриполитическим событием, стало приглашение иностранных лидеров — как отмечает PBS, это произошло впервые в истории. В частности, торжественные мероприятия посетили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Также среди прочих на церемонию были приглашены лидеры нескольких правых и правопопулистских европейских партий и председатель КНР Си Цзиньпин (вместо китайского лидера в Вашингтон приехал его заместитель). Президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, приглашения не получил.
Что касается Зеленского, то 16 декабря 2024 года Трамп заявлял: если украинский лидер захочет посетить церемонию, он будет рад его видеть. Однако в Вашингтон в день инаугурации президент Украины не поехал — он принимал в Киеве делегацию из Литвы, а затем отправился на экономический форум в швейцарский Давос. В интервью журналисту Пирсу Моргану, опубликованному 4 февраля, Зеленский заявил, что Трамп в очень общих чертах пригласил его на свою инаугурацию, но он счёл поездку не очень уместной, поскольку у американского политика не было бы времени на личную встречу.
При этом „Проверено“ не обнаружило заявлений самого Трампа или членов его команды о возможном участии Зеленского в инаугурации, сделанных после слов самого политика от 16 декабря. Учитывая, что эта тема интересовала множество журналистов, которые и задавали избранному президенту США соответствующие вопросы, странно, что публично Трамп никогда не заявлял о просьбах украинского лидера и что он их отклонил.
Как уже отмечалось выше, ресурсы, которые распространяли рассматриваемую нами новость, ссылались на двух разных сыновей американского президента. Некоторые называли в качестве источника информации 18-летнего Бэррона, единственного общего ребёнка Трампа и его нынешней жены Мелании. Из аккаунтов в соцсетях у юноши есть только один — верифицированный профиль в X, зарегистрированный ещё в 2012 году. Хотя на него подписаны почти 50 000 человек, на странице нет ни одного твита. Судя по всему, аккаунт для Бэррона завела его мать — в 2014–2015 годах Мелания Трамп более 30 раз тегала этот профиль, публикуя фотографии сына или поздравляя его с праздниками. Версия большинства других медиа более реалистична: 47-летний Дональд Трамп — младший, сын президента США от первого брака, активно высказывается в поддержку политики своего отца и уже неоднократно критиковал власти Украины. К примеру, он заявлял, что пожары в Лос-Анджелесе в январе не могли потушить из-за передачи необходимого оборудования Киеву, называл Украину коррумпированной страной и выкладывал издевательские мемы с Зеленским.
Некоторые СМИ и Telegram-каналы не просто ссылаются на Дональда Трампа — младшего, но и указывают, что об отказе приглашать Зеленского на инаугурацию он рассказал в сториз в Instagram. В качестве доказательств приводятся два незначительно отличающихся скриншота. Судя по изображению, Трамп-младший, предположительно, репостнул публикацию американского издания Newsweek, состоящую из портрета Владимира Зеленского и цитаты: „Я не могу. Я не могу, особенно в условиях войны, приехать, пока президент Трамп не пригласит меня лично. Я не уверен, что приезжать пристойно, потому что, как я знаю, в целом [иностранных] лидеров по какой-то причине обычно не приглашают на инаугурацию президента США“. Сам автор сториз прокомментировал эти слова так: „Смешнее всего то, что он неофициально просил приглашения, что ли, три раза и каждый раз получал отказ. Теперь он ведёт себя так, будто он сам решил не ехать. Что за чудак“.
Два скриншота почти идентичны. На одном из них видно, что историю опубликовали за 22 часа до того, как её увидел пользователь, сделавший снимок экрана. Изображение плохого качества, а фон, на котором размещён никнейм аккаунта и время публикации, отличается от остального. Это может свидетельствовать о том, что основой для изображения стала сториз другого пользователя, на которую наложили юзернейм и фото профиля Трампа-младшего. На другом скриншоте дополнительно замазано время публикации — судя по всему, это лишь отредактированная версия первого. На нём также обрезаны характерные для подобных скриншотов элементы, например строка для отправки комментария и символ лайка в нижней части экрана, а на обоих — время, уровень заряда батареи телефона и индикатор интернет-соединения в верхней части экрана. Отметим, что в Instagram на Дональда Трампа — младшего подписаны 8,7 млн пользователей, поэтому крайне маловероятно, что столь резонансное заявление сына президента США смогли зафиксировать всего один раз (других скриншотов „Проверено“ не обнаружило).
Приведённая в нижней части скриншота цитата (с поправкой на перевод) действительно принадлежит Зеленскому. Очень похожее заявление на украинском языке он сделал в подкасте Лекса Фридмана 5 января 2025 года, когда ведущий спросил политика, хочет ли он посетить инаугурацию Трампа. На следующий день Newsweek опубликовал заметку об этом интервью, где был приведён тот же перевод фразы на английский, что и на скриншоте. Однако в верифицированном аккаунте издания в Instagram публикаций с этим высказыванием нет.
Впрочем, есть все основания полагать, что скриншот сториз Трампа-младшего был сфальсифицирован. Во-первых, выпуск подкаста Фридмана с Зеленским вышел ещё 5 января, а сын президента США, если верить вирусному изображению, отреагировал на заявление украинского президента почти две недели спустя. Во-вторых, хотя сториз в Instagram становятся недоступны другим пользователям спустя сутки после публикации, в случае с Трампом-младшим даже такие недолговечные посты нередко успевают попасть в фокус внимания крупных СМИ. Например, осенью он поделился в сториз постом экс-кандидатки в вице-президенты США от Республиканской партии Сары Пэйлин, в котором видео с Зеленским сопровождалось комментарием: „POV (point of view, „личное мнение“, англ. — Прим. ред.): через 38 дней вы потеряете своё пособие“. Тогда об этом написали The Telegraph, Politico, Newsweek и пр. В-третьих, хотя старший сын Трампа оставляет политические комментарии и в Instagram, в основном он всё же использует для этого свой более популярный (14,2 млн подписчиков) аккаунт в соцсети X. Некоторые публикации он дублирует именно оттуда на другие платформы. Но и на странице Трампа-младшего в X нет постов о неофициальных просьбах Зеленского пригласить его на инаугурацию.
Наконец, показательна хронология распространения скриншота, которое пришлось преимущественно на русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. Самая ранняя публикация, которая содержит это изображение и которую удалось найти „Проверено“, была размещена 17 января в 17:23 по московскому времени в Telegram-канале „Гагаузская республика“ (9100 просмотров). Там сфальсифицированный скриншот приведён полностью. Однако широко распространяться в Рунете новость начала только 19 января, чему поспособствовала, например, публикация в Telegram-канале „Пул N3“ (101 000 просмотров), появившаяся в тот день незадолго до полудня. Там скриншот впервые появился с замазанным временем публикации, после чего вирусной стала именно эта версия картинки. Оба этих канала неоднократно фигурировали в разборах „Проверено“ как распространители недостоверной информации. В промежутке, 18 января, скриншот начал расходиться по англоязычному сегменту X, некоторые публикации набирали более 1 млн просмотров. После этого Newsweek, чей логотип использован в скриншоте, опроверг, что когда-либо публиковал такой пост с портретом Зеленского и его цитатой из подкаста Фридмана.
Таким образом, нет никаких доказательств, что Дональд Трамп — младший публиковал сториз (или говорил в других источниках) о неоднократных просьбах Владимира Зеленского пригласить его на инаугурацию президента США. Распространение новости началось с прокремлёвских Telegram-каналов и содержит многочисленные признаки фальсификации.
Итог: Фейк