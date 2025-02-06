Говорил ли Трамп-младший, что Зеленский трижды просил приглашения на инаугурацию президента США, но получал отказ?

Ещё одной особенностью инаугурации, которая в США считается исключительно внутриполитическим событием, стало приглашение иностранных лидеров — как отмечает PBS, это произошло впервые в истории. В частности, торжественные мероприятия посетили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Также среди прочих на церемонию были приглашены лидеры нескольких правых и правопопулистских европейских партий и председатель КНР Си Цзиньпин (вместо китайского лидера в Вашингтон приехал его заместитель). Президент РФ Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, приглашения не получил.

Дональд Трамп во второй раз вступил в должность президента США 20 января 2025 года в Вашингтоне. Впервые за 40 лет церемония прошла не на открытом воздухе, в Ротонде Капитолия (как объяснял сам политик, из-за ожидавшейся экстремально холодной погоды). В своей инаугурационной речи Трамп не упомянул напрямую российское вторжение в Украину, хотя в ходе предвыборной кампании обещал в случае избрания прекратить войну за 24 часа. При этом президент США отметил: „Мы будем измерять наш успех не только битвами, которые мы выиграем, но и войнами, которые мы закончим, и, что самое главное, войнами, в которые мы никогда не вступаем“. На следующий день Трамп сказал , что Путин разрушает Россию, не желая заключать сделку по прекращению огня в Украине.

18 января в русскоязычных СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно запрашивал приглашение на инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, но не получил ожидаемого ответа. В качестве первоисточника этой новости обычно указывают сториз, якобы опубликованную сыном избранного американского лидера, Дональдом Трампом — младшим. Утверждается, что он не только предал огласке эту историю, но и назвал Зеленского чудаком, поскольку тот, несмотря на отказ, стал „вести себя так, будто сам решил не ехать“.

Как уже отмечалось выше, ресурсы, которые распространяли рассматриваемую нами новость, ссылались на двух разных сыновей американского президента. Некоторые называли в качестве источника информации 18-летнего Бэррона, единственного общего ребёнка Трампа и его нынешней жены Мелании. Из аккаунтов в соцсетях у юноши есть только один — верифицированный профиль в X, зарегистрированный ещё в 2012 году. Хотя на него подписаны почти 50 000 человек, на странице нет ни одного твита. Судя по всему, аккаунт для Бэррона завела его мать — в 2014–2015 годах Мелания Трамп более 30 раз тегала этот профиль, публикуя фотографии сына или поздравляя его с праздниками. Версия большинства других медиа более реалистична: 47-летний Дональд Трамп — младший, сын президента США от первого брака, активно высказывается в поддержку политики своего отца и уже неоднократно критиковал власти Украины. К примеру, он заявлял , что пожары в Лос-Анджелесе в январе не могли потушить из-за передачи необходимого оборудования Киеву, называл Украину коррумпированной страной и выкладывал издевательские мемы с Зеленским.

При этом „Проверено“ не обнаружило заявлений самого Трампа или членов его команды о возможном участии Зеленского в инаугурации, сделанных после слов самого политика от 16 декабря. Учитывая, что эта тема интересовала множество журналистов, которые и задавали избранному президенту США соответствующие вопросы, странно, что публично Трамп никогда не заявлял о просьбах украинского лидера и что он их отклонил.

Что касается Зеленского, то 16 декабря 2024 года Трамп заявлял : если украинский лидер захочет посетить церемонию, он будет рад его видеть. Однако в Вашингтон в день инаугурации президент Украины не поехал — он принимал в Киеве делегацию из Литвы, а затем отправился на экономический форум в швейцарский Давос. В интервью журналисту Пирсу Моргану, опубликованному 4 февраля, Зеленский заявил, что Трамп в очень общих чертах пригласил его на свою инаугурацию, но он счёл поездку не очень уместной, поскольку у американского политика не было бы времени на личную встречу.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы не просто ссылаются на Дональда Трампа — младшего, но и указывают, что об отказе приглашать Зеленского на инаугурацию он рассказал в сториз в Instagram. В качестве доказательств приводятся два незначительно отличающихся скриншота. Судя по изображению, Трамп-младший, предположительно, репостнул публикацию американского издания Newsweek, состоящую из портрета Владимира Зеленского и цитаты: „Я не могу. Я не могу, особенно в условиях войны, приехать, пока президент Трамп не пригласит меня лично. Я не уверен, что приезжать пристойно, потому что, как я знаю, в целом [иностранных] лидеров по какой-то причине обычно не приглашают на инаугурацию президента США“. Сам автор сториз прокомментировал эти слова так: „Смешнее всего то, что он неофициально просил приглашения, что ли, три раза и каждый раз получал отказ. Теперь он ведёт себя так, будто он сам решил не ехать. Что за чудак“.

Два скриншота почти идентичны. На одном из них видно, что историю опубликовали за 22 часа до того, как её увидел пользователь, сделавший снимок экрана. Изображение плохого качества, а фон, на котором размещён никнейм аккаунта и время публикации, отличается от остального. Это может свидетельствовать о том, что основой для изображения стала сториз другого пользователя, на которую наложили юзернейм и фото профиля Трампа-младшего. На другом скриншоте дополнительно замазано время публикации — судя по всему, это лишь отредактированная версия первого. На нём также обрезаны характерные для подобных скриншотов элементы, например строка для отправки комментария и символ лайка в нижней части экрана, а на обоих — время, уровень заряда батареи телефона и индикатор интернет-соединения в верхней части экрана. Отметим, что в Instagram на Дональда Трампа — младшего подписаны 8,7 млн пользователей, поэтому крайне маловероятно, что столь резонансное заявление сына президента США смогли зафиксировать всего один раз (других скриншотов „Проверено“ не обнаружило).