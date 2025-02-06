В ходе войны России против Украины КНДР смогла улучшить точность своих ракет

По словам собеседников Reuters из армии и украинского правительстве, говоривших на условиях анонимности, снаряды, выпущенные за последние несколько недель по Украине, начали попадать в намеченную цель с отклонением не более 50-100 метров, в то время как ранее точность ракет составляла от 1 до 3 км. Это указывает на то, что Северная Корея успешно использует поле боя для испытания своих ракетных технологий.

Ян Ук, эксперт по вооружениям из Асанского института политических исследований в Сеуле, рассказал Reuters, что его источники в Украине также подтверждают улучшение характеристик в последних партиях ракет, которые КНДР передала России. „Поскольку они производят ракеты и получают отзывы от заказчиков - российской армии, - то у них появляется опыт, необходимый для создания более надежных ракет“, - объяснил эксперт.

„Тревожные последствия“ для стабильности в регионе и мире

Ян Ук предупредил, что подобное усовершенствование северокорейских ракет имеет „тревожные последствия“, поскольку оно несет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и США. Кроме того, по его словам, КНДР может продавать свое модернизированное оружие „несостоявшимся государствам“ или вооруженным группировкам. „Это может оказать серьезное влияние на стабильность в регионе и мире“, - заявил он.

По словам собеседников агентства, неясно, какие именно изменения внесла Северная Корея, чтобы улучшить свои ракеты. Один из источников агентства отметил, что пока экспертиза обломков не позволила выявить какие-либо изменения в конструкции северокорейских ракет, но они могли быть оснащены более совершенными навигационными системами или рулевым механизмом, облегчающим маневрирование.

Россия начала запускать северокорейские баллистические ракеты малой дальности K-23, K-23A и K-24 по Украине в конце 2023 года. С тех пор она выпустила около 100 снарядов, сказал военный источник. Хотя северокорейские баллистические ракеты составляют лишь небольшую часть ракетных боеприпасов России, они несут крупную боеголовку весом до одной тонны и имеют дальность до 800 км, отметил он. Аналогичная российская ракета „Искандер-М“ несет меньшую полезную нагрузку и имеет меньшую дальность в 500 км.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить