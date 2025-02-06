Взрослые же люди! Полиция задержала двух подозреваемых в битье школьных окон

„Битьё школьных окон, несомненно, задевает чувство защищенности людей, поэтому мы действовали по горячим следам, чтобы установить личности подозреваемых. Теперь мы можем сказать, что сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину и 23-летнюю женщину. Они оба местные жители и знакомы полиции по предыдущим правонарушениям“, - сказала начальник раквереской следственной группы Диана Таммеканд.

По данным полиции, для того, чтобы разбить окна в здании школы, использовалось пневматическое оружие.

„Напомню, что предметы, похожие на оружие, - это не игрушки. Передвижение и стрельба из оружия в общественном месте вселяет в других людей страх и является крайне безответственным. Использование оружия допустимо только в предназначенных для этого местах, но уж точно не в городе и не в общественном месте, где передвигаются другие люди. В наших общих интересах, чтобы нахождение в общественном пространстве было безопасным. Использование любого типа оружия на улице значительно подрывает чувство безопасности в обществе“, - добавила Таммеканд.

Предварительная сумма ущерба составляет свыше 4000 евро.

Для выяснения всех обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

Директор школы Рийна Вейденбаум сообщила газете Õhtuleht, что разбитые стекла будут заменены, а для обеспечения безопасности здания школы приобретут дополнительные камеры наблюдения. К счастью, ущерб не настолько велик, чтобы закрывать двери учебного заведения. „В школе установлены пакетные окна. Поскольку были разбиты внешние стекла, а внутренние остались целыми, то мы продолжаем учебную работу“, - сказала Вейденбаум.