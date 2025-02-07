Экономика
07.02.2025, 20:45

„Эстонцам посоветовали запастись едой“. Как российская пропаганда освещает выход Эстонии из энергосети РФ

 
Anna Tamm
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Отключение от российской энергосистемы, которое странам Балтии предстоит сделать на этих выходных, стало почвой для слухов и спекуляций. Несмотря на то, что многие эксперты отметили - переживать по этому поводу не стоит, тема до сих пор является обсуждаемой. Что же пишут о предстоящем событии российские СМИ?

„Фонтанка“: „Таллинн пугают тьмой из-за отключения от российской энергосистемы"

Петербургский новостной портал довольно часто пишет не только про местные события, но и освещает происходящее в Эстонии и Финляндии. Так, 22 января „Фонтанка“ сообщила о том, что в Таллинне распространяется дезинформация о грядущем переходе на европейскую энергосистему (орфография сохранена):

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