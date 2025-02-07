07.02.2025, 20:45
„Эстонцам посоветовали запастись едой“. Как российская пропаганда освещает выход Эстонии из энергосети РФ
ФОТО: | Delfi Meedia
Отключение от российской энергосистемы, которое странам Балтии предстоит сделать на этих выходных, стало почвой для слухов и спекуляций. Несмотря на то, что многие эксперты отметили - переживать по этому поводу не стоит, тема до сих пор является обсуждаемой. Что же пишут о предстоящем событии российские СМИ?
„Фонтанка“: „Таллинн пугают тьмой из-за отключения от российской энергосистемы"
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