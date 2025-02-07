„Эстонцам посоветовали запастись едой“. Как российская пропаганда освещает выход Эстонии из энергосети РФ

Отключение от российской энергосистемы, которое странам Балтии предстоит сделать на этих выходных, стало почвой для слухов и спекуляций. Несмотря на то, что многие эксперты отметили - переживать по этому поводу не стоит, тема до сих пор является обсуждаемой. Что же пишут о предстоящем событии российские СМИ?